Именно поэтому иногда достаточно не новых ингредиентов, а другой идеи, пишет Готовим в Кайф. Яйца, сыр, колбаса, немного теста – и вместо привычной яичницы получается что-то значительно интереснее, что удобно взять в руку, подать теплым и не готовить отдельно к каждому куску.

Интересно Эти булочки от бабушки не повторит ни одна пекарня: рецепт с ностальгией

Как испечь соленые маффины с сыром и колбасой?

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 2 яйца;
– 100 миллилитров молока;
– 50 миллилитров масла;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 150 граммов муки;
– 1/3 чайной ложки соли;
– 100 граммов сыра;
– 150 граммов колбасы или сосисок;
– 1 помидор;
– укроп по вкусу.

Приготовление:

  1. В глубокой миске соедините яйца, молоко, соль и масло, после чего хорошо взбейте до однородной массы. Далее всыпьте муку вместе с разрыхлителем и тщательно перемешайте, чтобы тесто стало гладким, без комочков.
  2. Сыр натрите или нарежьте мелкими кусочками, колбасу или сосиски измельчите небольшими кубиками, помидор также нарежьте мелко, укроп порубите.
  3. Все подготовленное добавьте в тесто и еще раз хорошо перемешайте, чтобы начинка равномерно распределилась. Готовую массу разложите в формочки для маффинов, заполняя их не до самого верха.
  4. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке примерно 30 – 35 минут, пока маффины не подрумянятся и не станут упругими внутри.
  5. Подавайте теплыми или после остывания.

Что еще можно приготовить на завтрак?

На завтрак не обязательно снова готовить яичницу, бутерброды или овсянку с бананом, пишет Taste. Можно пойти другим путем и сделать, например, соленые сырники с зеленью и твердым сыром, горячие вафли из картофеля, кукурузные оладьи, запеченные тосты с грибами и моцареллой или лаваш с хрустящей начинкой.

Если хочется чего-то необычного, стоит обратить внимание на сочетания, которые редко вспоминают первыми. Пшено с сыром и яйцом, запеченное до легкой корочки. Греческий йогурт с поджаренными яблоками, орехами и щепоткой соли. Хлеб, обжаренный в яйце, но с начинкой из крем-сыра и зелени. Даже обычные блины можно превратить в другое блюдо, если завернуть в них ветчину, сыр, шпинат или грибы, а потом еще несколько минут подержать на сковородке.

Отдельно стоит иметь несколько идей "на автомате", когда нет времени долго думать. Запеченная овсянка порционно, горячие сэндвичи с грушей и сыром, тост с авокадо и запеченной тыквой, сырная намазка с редисом и укропом, булгур с яйцом пашот. Иногда достаточно просто изменить форму подачи, чтобы знакомая еда воспринималась совсем иначе. Потому что необычный завтрак – это не всегда о редких продуктах. Чаще речь идет об удачной идее, которая подарит заряд хорошего настроения на весь день.

Какие рецепты стоит попробовать?