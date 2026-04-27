Именно поэтому иногда достаточно не новых ингредиентов, а другой идеи, пишет Готовим в Кайф. Яйца, сыр, колбаса, немного теста – и вместо привычной яичницы получается что-то значительно интереснее, что удобно взять в руку, подать теплым и не готовить отдельно к каждому куску.

Как испечь соленые маффины с сыром и колбасой?

Порций: 4

15 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 яйца;

– 100 миллилитров молока;

– 50 миллилитров масла;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– 150 граммов муки;

– 1/3 чайной ложки соли;

– 100 граммов сыра;

– 150 граммов колбасы или сосисок;

– 1 помидор;

– укроп по вкусу.

Зустрічайте місяць із призами! У матеріалах Смачно 24 знайдіть 5 клікабельних баночок соусу й вигравайте смачні і корисні подарунки, серед яких – мультипіч Tefal. Розіграш триває з 7 квітня до 6 травня.

Приготовление:

В глубокой миске соедините яйца, молоко, соль и масло, после чего хорошо взбейте до однородной массы. Далее всыпьте муку вместе с разрыхлителем и тщательно перемешайте, чтобы тесто стало гладким, без комочков. Сыр натрите или нарежьте мелкими кусочками, колбасу или сосиски измельчите небольшими кубиками, помидор также нарежьте мелко, укроп порубите. Все подготовленное добавьте в тесто и еще раз хорошо перемешайте, чтобы начинка равномерно распределилась. Готовую массу разложите в формочки для маффинов, заполняя их не до самого верха. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке примерно 30 – 35 минут, пока маффины не подрумянятся и не станут упругими внутри. Подавайте теплыми или после остывания.

Что еще можно приготовить на завтрак?

На завтрак не обязательно снова готовить яичницу, бутерброды или овсянку с бананом, пишет Taste. Можно пойти другим путем и сделать, например, соленые сырники с зеленью и твердым сыром, горячие вафли из картофеля, кукурузные оладьи, запеченные тосты с грибами и моцареллой или лаваш с хрустящей начинкой.

Если хочется чего-то необычного, стоит обратить внимание на сочетания, которые редко вспоминают первыми. Пшено с сыром и яйцом, запеченное до легкой корочки. Греческий йогурт с поджаренными яблоками, орехами и щепоткой соли. Хлеб, обжаренный в яйце, но с начинкой из крем-сыра и зелени. Даже обычные блины можно превратить в другое блюдо, если завернуть в них ветчину, сыр, шпинат или грибы, а потом еще несколько минут подержать на сковородке.

Отдельно стоит иметь несколько идей "на автомате", когда нет времени долго думать. Запеченная овсянка порционно, горячие сэндвичи с грушей и сыром, тост с авокадо и запеченной тыквой, сырная намазка с редисом и укропом, булгур с яйцом пашот. Иногда достаточно просто изменить форму подачи, чтобы знакомая еда воспринималась совсем иначе. Потому что необычный завтрак – это не всегда о редких продуктах. Чаще речь идет об удачной идее, которая подарит заряд хорошего настроения на весь день.

