Финский салат – это сочетание Шубы и Винегрета, в котором все акценты выражены удачно и ярко. Неудивительно, что все так полюбили этот салат и пытаются делать его при первой же удобной возможности, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Shuba.

Для этого салата можно использовать синий лук – так он будет вкуснее и колоритнее, подсказывает портал "Господинька".

Как приготовить финский салат?

Время : 20 минут + варка овощей

: 20 минут + варка овощей Порций: 4

Ингредиенты:

– 3 свеклы;

– 4 картофелины;

– 5 морковок;

– 1 луковица;

– 1 огурец;

– 1 яблоко;

– соль и перец по вкусу;

– 200 граммов сметаны для заправки.

Приготовление:

Очистите свеклу, хорошо промойте и разрежьте пополам, если они большие. Положите в кастрюлю, залейте водой так, чтобы покрывала овощи, и отварите до мягкости. Воду после варки процедите – она понадобится для заправки. Очистите картофель и морковь, промойте и отварите отдельно в чистой воде до готовности. Лук очистите от шелухи и мелко нарежьте кубиками. Огурец вымойте, обрежьте концы и нарежьте мелкими кубиками. Яблоко очистите, удалите сердцевину и нарежьте так же кубиками. Нарежьте вареную свеклу, морковь и картофель кубиками, сложите все овощи вместе с яблоком в большую миску. Посолите и приправьте черным молотым перцем по вкусу. Приготовьте заправку: смешайте сметану с двумя столовыми ложками свекольного отвара. Хорошо перемешайте. Если хотите получить более насыщенный цвет, добавьте немного больше отвара.

Приятного аппетита!

