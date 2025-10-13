Финский салат – это сочетание Шубы и Винегрета, в котором все акценты выражены удачно и ярко. Неудивительно, что все так полюбили этот салат и пытаются делать его при первой же удобной возможности, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Shuba.
Не пропустите Даже близко не вареники или борщ: чем угощали казаков в трактирах
Примите во внимание!
Для этого салата можно использовать синий лук – так он будет вкуснее и колоритнее, подсказывает портал "Господинька".
Как приготовить финский салат?
- Время: 20 минут + варка овощей
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 3 свеклы;
– 4 картофелины;
– 5 морковок;
– 1 луковица;
– 1 огурец;
– 1 яблоко;
– соль и перец по вкусу;
– 200 граммов сметаны для заправки.
Приготовление:
- Очистите свеклу, хорошо промойте и разрежьте пополам, если они большие. Положите в кастрюлю, залейте водой так, чтобы покрывала овощи, и отварите до мягкости.
- Воду после варки процедите – она понадобится для заправки.
- Очистите картофель и морковь, промойте и отварите отдельно в чистой воде до готовности.
- Лук очистите от шелухи и мелко нарежьте кубиками.
- Огурец вымойте, обрежьте концы и нарежьте мелкими кубиками.
- Яблоко очистите, удалите сердцевину и нарежьте так же кубиками.
- Нарежьте вареную свеклу, морковь и картофель кубиками, сложите все овощи вместе с яблоком в большую миску.
- Посолите и приправьте черным молотым перцем по вкусу.
- Приготовьте заправку: смешайте сметану с двумя столовыми ложками свекольного отвара. Хорошо перемешайте.
- Если хотите получить более насыщенный цвет, добавьте немного больше отвара.
Приятного аппетита!
Закуска, которая всегда будет полезной
Не пожалейте времени и приготовьте аппетитный домашний хумус, с которым вы будете ждать перекус с нетерпением.
Для лучшего результата приготовьте хумус собственноручно, а не покупайте консервированный.