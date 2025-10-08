Нут не просто вкусный, но и полезный благодаря высокому содержанию белка. Это сытный перекус, который спасет во всех случаях жизни. 24 Канал предлагает воссоздать эту жемчужину кухни Ближнего Востока по рецепту портала Cookpad.

Обратите внимание!



Для идеального результата лучше использовать свежий нут, а не консервированный. Тем более что готовить его очень просто, советует портал Cookery.

Как приготовить хумус?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 8

Ингредиенты:

– 400 граммов нута;

– 1 лимон;

– 2 зубчика чеснока;

– 10 – 12 листьев базилика;

– 10 – 12 вяленых помидоров;

– 50 миллилитров оливкового масла;

– 3 столовые ложки кипяченой воды комнатной температуры;

– готовая паста тахини по вкусу;

– соль, перец, сладкая паприка.

Приготовление:

Замочите нут в холодной воде на 3 – 4 часа, а еще лучше – оставьте на ночь. Затем отварите его до мягкости и дайте полностью остыть. Тщательно промойте базилик и обсушите его. Чеснок очистите от шелухи. В чаше блендера измельчите базилик, вяленые помидоры, чеснок, пасту тахини, немного масла и воды. Отдельно начните взбивать нут на низких оборотах. Добавьте сок одного лимона, смесь с базиликом, остальное масло и специи. Не прекращая взбивать, постепенно вливайте воду, пока хумус не станет нежным и кремовым по консистенции. Переложите готовую массу на тарелку, сформируйте ложкой небольшие углубления и влейте в них немного масла. Украсьте блюдо паприкой и свежим базиликом. Подавайте хумус с хлебом, крекерами или хлебцами. Храните в стеклянной банке в холодильнике до трех дней.

Приятного аппетита!

