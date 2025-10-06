Грибная икра – это прекрасное дополнение к бутербродам, закусок и даже пирогов. Она уместна в каждом блюде, которые вы решите придать любимого грибного акцента, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Shuba.

Читайте также Дети съедят ее еще горячей: что добавить в манку, чтобы она исчезала со стола за минуту

Из каких грибов лучше всего делать икру?

Шампиньоны и вешенки – самые простые опции. Лесные грибы, например , белые, подарят особый аромат, но их надо очень тщательно подготовить.

Интересным решением будет совместить 2 вида грибов – так вы получите просто неповторимый дуэт вкусов, советует портал "Захід смак".

Как сделать икру из грибов?

  • Время: 1 час
  • Порций: 1

Ингредиенты:
– 2 километра белых грибов;
– 2 луковицы;
– 3 моркови;
– 200 миллилитров подсолнечного масла;
– 3 лавровых листа;
– 1 столовая ложка соли;
– 1 чайная ложка черного молотого перца;
– 2 зубчика чеснока;
– 2 столовые ложки уксуса.

Приготовление:

  1. Тщательно промойте грибы, а крупные экземпляры нарежьте на кусочки.
  2. Отварите их в подсоленной кипящей воде примерно 20 минут, затем выложите на дуршлаг и дайте воде стечь.
  3. Морковь натрите на крупной терке, лук измельчите кубиками. На половине масла обжарьте лук до прозрачности, далее добавьте морковь и тушите вместе еще 5 – 7 минут.
  4. Отваренные грибы с овощами измельчите блендером или пропустите через мясорубку до однородной консистенции.
  5. Переложите массу в кастрюлю с толстым дном, добавьте оставшееся масло, соль, перец и лавровый лист.
  6. Тушите на слабом огне 40 – 50 минут, периодически помешивая.
  7. За 10 минут до завершения приготовления добавьте измельченный чеснок и уксус.
  8. Готовую горячую икру разложите по стерилизованным банкам, плотно закрутите крышками, переверните вверх дном и накройте одеялом до полного остывания.
  9. Храните в темном прохладном месте.

Приятного аппетита!

Что еще закрыть на зиму?