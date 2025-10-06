Грибная икра – это прекрасное дополнение к бутербродам, закусок и даже пирогов. Она уместна в каждом блюде, которые вы решите придать любимого грибного акцента, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Shuba.
Из каких грибов лучше всего делать икру?
Шампиньоны и вешенки – самые простые опции. Лесные грибы, например , белые, подарят особый аромат, но их надо очень тщательно подготовить.
Интересным решением будет совместить 2 вида грибов – так вы получите просто неповторимый дуэт вкусов, советует портал "Захід смак".
Как сделать икру из грибов?
- Время: 1 час
- Порций: 1
Ингредиенты:
– 2 километра белых грибов;
– 2 луковицы;
– 3 моркови;
– 200 миллилитров подсолнечного масла;
– 3 лавровых листа;
– 1 столовая ложка соли;
– 1 чайная ложка черного молотого перца;
– 2 зубчика чеснока;
– 2 столовые ложки уксуса.
Приготовление:
- Тщательно промойте грибы, а крупные экземпляры нарежьте на кусочки.
- Отварите их в подсоленной кипящей воде примерно 20 минут, затем выложите на дуршлаг и дайте воде стечь.
- Морковь натрите на крупной терке, лук измельчите кубиками. На половине масла обжарьте лук до прозрачности, далее добавьте морковь и тушите вместе еще 5 – 7 минут.
- Отваренные грибы с овощами измельчите блендером или пропустите через мясорубку до однородной консистенции.
- Переложите массу в кастрюлю с толстым дном, добавьте оставшееся масло, соль, перец и лавровый лист.
- Тушите на слабом огне 40 – 50 минут, периодически помешивая.
- За 10 минут до завершения приготовления добавьте измельченный чеснок и уксус.
- Готовую горячую икру разложите по стерилизованным банкам, плотно закрутите крышками, переверните вверх дном и накройте одеялом до полного остывания.
- Храните в темном прохладном месте.
Приятного аппетита!
