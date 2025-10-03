Огурчики по-польски идеально дополнят вашу коллекцию закруток на зиму. Они легки в приготовлении и гарантируют множество комплиментов вашему кулинарному мастерству, рассказывает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Лилии Цвит.

К теме Наслаждение без усилий: готовим варенье на сковороде – подойдет любая ягода или фрукт

Какие огурцы лучше выбрать?

Для этого случая лучше всего консервировать корнишоны. Это гарантия идеального результата, ведь практически не существует сценария, когда что-то может пойти не так, рассказывает портал "Колижанка".

Как закрыть огурцы по-польски?

  • Время: 1 час
  • Порций: 1-литровая банка

Ингредиенты:
– молодые огурцы;
– 1 морковь;
– половина корня петрушки;
– 1 луковица;
– 5 горошин душистого перца горошком;
– 1 соцветие укропа;
– 1 лавровый лист;
– 1 столовая ложка дижонской горчицы;
маринад на 1 литр воды:
– 2 столовые ложки соли;
– 4 столовые ложки сахара;
– 100 миллилитров уксуса.

Приготовление:

  1. Огурцы перед засолкой стоит замочить в холодной воде примерно на два часа.
  2. На дно стерилизованной банки положите черный перец горошком, зонтики укропа и лавровый лист.
  3. Добавьте нарезанные кусочками морковь и очищенный лук. Только после этого плотно выложите огурцы.
  4. Приготовьте маринад и залейте им банки. Делайте это сразу, не давайте ему остыть.
  5. Подготовьте все необходимое для стерилизации и проварите заготовки под крышками около 10 минут.
  6. Далее банки герметично закрутите, переверните вверх дном и хорошо укутайте полотенцем.
  7. Оставьте их остывать при комнатной температуре. Затем храните в кладовке с другой консервацией.

Приятного аппетита!

Какую закрутку стоит попробовать?

  • Хорошим решением будет позаботиться о большом запасе вяленых томатов, которые придают блюдам знаменитый итальянский оттенок.

  • А маринованные с медом помидоры станут для вас настоящим сюрпризом – такая закуска всегда исчезает со стола первой.