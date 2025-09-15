Мед – это интересный и оригинальный акцент, который придаст помидорам сладковатости и новых вкусовых оттенков. 24 Канал предлагает заготовить вкусную закуску ко всем возможным блюдам по рецепту "Высокого замка".
Как замариновать помидоры с медом?
- Время: 30 минут
- Порций: 3-литровая банка
Ингредиенты:
– до 2 килограммов мелких помидоров;
– 1 головка чеснока;
– 3 зонтика укропа;
– 1,5 листка хрена;
– 6 листьев смородины;
– 9 горошин белого перца;
– 2,5 литра воды;
– 6 столовых ложек меда;
– 3 столовые ложки соли.
Приготовление:
- Берем плотные помидоры, срезаем верхушку и делаем надрез в середине, куда вставляем кусочки чеснока.
- В стерильные банки кладем зелень: листья хрена, укроп, смородиновые листья, а сверху плотно выкладываем томаты.
- Для маринада в воду добавляем перец, гвоздику, мед и соль. Смесь доводим до кипения и заливаем ею помидоры. Накрываем банки прокипяченными крышками и оставляем на 5 минут.
- Затем рассол сливаем обратно в кастрюлю, кипятим и снова заливаем. Повторяем эту процедуру трижды.
- Только после этого банки плотно закручиваем, переворачиваем вверх дном и оставляем до полного остывания.
Как сделать помидоры в кисло-сладком маринаде?
- Время: 40 минут
- Порций: 2 банки по 3 литра
Ингредиенты:
– 3 килограмма помидоров;
– 1 луковица;
– 3 чайные ложки семян горчицы;
– 2 – 3 листочка базилика;
маринад (на 1 литр воды):
– 1 столовая ложка соли;
– 3 столовые ложки сахара;
– 1 столовая ложка меда;
– 1 чайная ложка лимонной кислоты.
Приготовление:
- Помидоры хорошо моем и желательно замачиваем в холодной воде на несколько часов. Затем плотно выкладываем их в банки.
- Лук нарезаем кружочками и добавляем по несколько кусочков в каждую банку. Туда же кладем 2 – 3 листочка базилика. Важно, чтобы лук и базилик оказались внутри, среди помидоров.
- Добавляем семена горчицы и слегка прокручиваем банку, чтобы зернышки распределились равномерно.
- Заливаем овощи кипятком, накрываем крышкой и оставляем на 15 минут. После этого воду сливаем обратно в кастрюлю.
- В рассол на каждый литр воды кладем 1 столовую ложку соли, 3 столовые ложки сахара и чайную ложку лимонной кислоты. Тщательно размешиваем, чтобы все растворилось, и добавляем немного меда. Ставим кастрюлю на плиту и доводим маринад до кипения.
- Горячим маринадом заливаем банки с помидорами, плотно закручиваем крышками, переворачиваем вверх дном, укрываем одеялом и оставляем до полного остывания.
Приятного аппетита!
Как еще помидоры готовят хозяйки?
- До сих пор сохраняет популярность рецепт помидоров с аспирином.
- Его добавляли издавна для того, чтобы гарантировать безопасность консервации, когда другие ингредиенты были в дефиците.