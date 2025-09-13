Когда продолжается сезон консервации – без заготовки помидоров дело не обходится. Эта незаменимая классика, для безопасности которой издавна использовали "оздоровительный" ингредиент, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал VSN.

Зачем добавлять аспирин?

Как объясняет портал Kokl, аспирин создает кислую среду, в которой для бактерий не остается никаких шансов. Когда-то лимонная кислота и уксус были в дефиците, поэтому хозяйки придумали использовать его в консервации. Просто, дешево и надежно.

Как заготовить помидоры с аспирином?

Время : 35 минут

: 35 минут Порций: 3-литровая банка

Ингредиенты:

– спелые помидоры;

– 3 – 5 зубчиков чеснока 5 зубчиков чеснока;

– зонтики укропа, листья смородины, вишни, хрена;

– лавровый лист;

– 5 – 6 горошин черного перца;

– 1 столовая ложка соли на каждый литр воды;

– 1 чайная ложка сахара;

– 1 таблетка аспирина (500 мг) на литр маринада;

– вода.

Приготовление:

Банки и крышки тщательно помойте и обязательно простерилизуйте. На дно подготовьте ароматную основу: чеснок, лавровый лист, перец горошком, укроп, листья хрена или смородины (на выбор). Помидоры плотно уложите в банку, но не прижимайте слишком сильно. Если они сочные, сделайте прокол зубочисткой у плодоножки, чтобы кожура не трескалась. В кипящей воде растворите соль и сахар, после чего снимите с огня и оставьте немного остыть. Рассол должен быть горячим, но не кипеть. Перед заливкой добавьте в банку таблетку аспирина из расчета одна на литр. Перемешивать не нужно - достаточно просто положить ее сверху. Залейте банки рассолом доверху, закройте стерильными крышками. Дайте помидорам постоять 2 – 3 дня при комнатной температуре для запуска брожения, а затем перенесите в прохладное место - погреб, холодильник или кладовку.

Приятного аппетита!

