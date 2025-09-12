Главный акцент квашеных огурчиков — характерная кислинка, которая прекрасно сочетается с любыми гарнирами и мясными блюдами. 24 Канал предлагает не ждать зимы, а насладиться их вкусом уже сейчас с рецептом портала "Файни рецепти".

Как рассказывает портал "Апостроф", очень распространенные ошибки в приготовлении консервированных огурцов касаются соли.



Первая – неправильная соль. Если взять морскую, йодированную или "Экстра" – рассол начнет бродить.



Вторая - мало соли. На 1 литр воды должно быть не менее 1 столовой ложки соли. Следуйте рецепту и не экспериментируйте без надобности.

Как легко заквасить огурцы?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 1,7 килограмма огурцов;

– 1,3 литра воды;

– 3 соцветия укропа;

– 4 зубчика чеснока;

– 2 листа хрена;

– 4 чайные ложки соли;

– по 4 листа вишни, смородины и дуба.

Приготовление:

Огурцы замочите в холодной воде на несколько часов, если есть домашние овощи – пропустите этот шаг. Чистую зелень положите на дно банки, а сверху выложите огурцы. Добавьте соль и залейте все холодной водой. Накройте банку крышкой, но плотно не закручивайте. Поставьте емкость в миску и отнесите в прохладное место на три дня. Во время брожения рассол будет переливаться в миску. После этого слейте всю жидкость. Не вынимая огурцы, промойте их несколько раз прямо в банке. Снова насыпьте соль, залейте кипятком и плотно закройте. Банку переверните вверх дном, накройте одеялом и оставьте до полного остывания.

Приятного аппетита!

