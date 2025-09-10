Ваш салат может стать шедевром, и не придется даже менять рецепт. 24 Канал спросил у блогера korolivska1, какие простые ингредиенты станут супердобавками к блюду, которые обогатят их вкус и придадут пользы.

К теме Салат станет шедевром: чем заменить майонез – ответ кулинарного блогера

Какие есть супердобавки к салату?

Семена (подсолнечные, тыквенные, кунжут, чиа)

Всегда уместный ингредиент, который придаст блюду хруста, клетчатки и жиров.

Ягоды и фрукты (клюква, гранат, яблоко, апельсин)

Отличная идея для того, чтобы уравновесить кислые и сладкие вкусы. А еще в них много витаминов.

Сыр (фета, козий, пармезан)

Вкуснейшая порция белка, с которым салат будет иметь более глубокий вкус и лучше насытит.

Какое масло лучше всего подходит для салата?