Ваш салат может стать шедевром, и не придется даже менять рецепт. 24 Канал спросил у блогера korolivska1, какие простые ингредиенты станут супердобавками к блюду, которые обогатят их вкус и придадут пользы.
К теме Салат станет шедевром: чем заменить майонез – ответ кулинарного блогера
Какие есть супердобавки к салату?
- Семена (подсолнечные, тыквенные, кунжут, чиа)
Всегда уместный ингредиент, который придаст блюду хруста, клетчатки и жиров.
- Ягоды и фрукты (клюква, гранат, яблоко, апельсин)
Отличная идея для того, чтобы уравновесить кислые и сладкие вкусы. А еще в них много витаминов.
- Сыр (фета, козий, пармезан)
Вкуснейшая порция белка, с которым салат будет иметь более глубокий вкус и лучше насытит.
Какое масло лучше всего подходит для салата?
- Универсальный вариант – оливковое масло холодного отжима.
- Оно прекрасно подчеркивает вкус ингредиентов и содержит антиоксиданты.
- Также можно разнообразить блюдо льняным, тыквенным или кунжутным маслом.