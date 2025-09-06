Ни для кого не секрет, что в майонезе кроме калорий еще немало трансжиров, за которые организм точно поблагодарит. 24 Канал пообщался с кулинарным блогером korolivska1 и узнал, чем еще можно вкусно заправить любимый перекус.

Читайте также Готовь хоть через день – а все равно будут просить еще: рецепт самого вкусного сытного салата сезона

Чем заменить майонез в салате?

Греческий йогурт

Это легкий продукт, который существенно снижает калорийность блюда.

Авокадо

Для заправки салата авокадо следует перетереть в пюре. Кремовая текстура и никакого жира,

– рассказала блогерша.

Авокадо – прекрасная альтернатива майонезу / Фото Pixabay

Хумус или ореховая паста

Вкусные и оригинальные добавки, которые придадут салату питательности.

Соус из оливкового масла, горчицы и лимонного сока

Замечательный заменитель майонеза, который можно приготовить на скорую руку.

Какие салаты стоит попробовать