Масла есть многих видов, и заправка салата – это тот случай, когда добавление одного ингредиента определяет вкус всего блюда. 24 Канал спросил у кулинарного блогера korolivska1, какое масло лучше всего выбирать для салата, чтобы всегда получать максимально вкусный результат.
Какое масло лучше всего использовать для салата?
Самый универсальный вариант – оливковое масло холодного отжима. Оно подчеркивает вкус овощей и содержит много антиоксидантов.
Обратите внимание!
Покупайте оливковое масло в проверенных магазинах, темных стеклянных бутылках и без поврежденной этикетки.
Для разнообразия можно добавлять льняное (богатое на Омега-3), тыквенное (с выразительным ореховым привкусом) или кунжутное,
– добавила блогерша.
Главное правило: использовать для заправки салата только нерафинированные масла.
Как не нарваться на поддельное оливковое масло
- Не покупайте товар, цена которого явно ниже рыночной.
- Ищите стандарты ДСТУ 5065: 2008 или CODEX-STAN 33-1981 на этикетке.
- У настоящего оливкового масла очень выразительный запах.