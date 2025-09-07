Масла есть многих видов, и заправка салата – это тот случай, когда добавление одного ингредиента определяет вкус всего блюда. 24 Канал спросил у кулинарного блогера korolivska1, какое масло лучше всего выбирать для салата, чтобы всегда получать максимально вкусный результат.

Какое масло лучше всего использовать для салата?

Самый универсальный вариант – оливковое масло холодного отжима. Оно подчеркивает вкус овощей и содержит много антиоксидантов.

Обратите внимание!

Покупайте оливковое масло в проверенных магазинах, темных стеклянных бутылках и без поврежденной этикетки.

Для разнообразия можно добавлять льняное (богатое на Омега-3), тыквенное (с выразительным ореховым привкусом) или кунжутное,

– добавила блогерша.

Главное правило: использовать для заправки салата только нерафинированные масла.

