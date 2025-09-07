Олії є багатьох видів, і заправка салату – це той випадок, коли додавання одного інгредієнта визначає смак всієї страви. 24 Канал запитав у кулінарної блогерки korolivska1, яку олію найкраще обирати для салату, щоб завжди отримувати максимально смачний результат.
Яку олію найкраще використовувати для салату?
Найуніверсальніший варіант – оливкова олія холодного віджиму. Вона підкреслює смак овочів і містить багато антиоксидантів.
Зверніть увагу!
Купуйте оливкову олію в перевірених магазинах, темних скляних пляшках і без пошкодженої етикетки.
Для різноманітності можна додавати лляну (багата на Омега-3), гарбузову (з виразним горіховим присмаком) чи кунжутну,
– додала блогерка.
Головне правило: використовувати для заправки салату лише нерафіновані олії.
Як не нарватися на підроблену оливкову олію
- Не купуйте товар, ціна якого явно нижча за ринкову.
- Шукайте стандарти ДСТУ 5065: 2008 або CODEX-STAN 33-1981 на етикетці.
- У справжньої оливкової олії дуже виразний запах.