Ваш салат може стати шедевром, і не доведеться навіть змінювати рецепт. 24 Канал запитав у блогерки korolivska1, які прості інгредієнти стануть супердобавками до страви, які збагатять їх смак та додадуть користі.

Які є супердобавки до салату?

Насіння (соняшникове, гарбузове, кунжут, чіа)

Завжди доречний інгредієнт, який додасть страві хрускоту, клітковини та жирів.

Ягоди та фрукти (журавлина, гранат, яблуко, апельсин)

Чудова ідея для того, щоб врівноважити кислі та солодкі смаки. А ще в них багато вітамінів.

Сир (фета, козячий, пармезан)

Смачнюща порція білка, з яким салат матиме глибший смак та краще наситить.

Яка олія найкраще підходить для салату?