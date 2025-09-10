Ваш салат може стати шедевром, і не доведеться навіть змінювати рецепт. 24 Канал запитав у блогерки korolivska1, які прості інгредієнти стануть супердобавками до страви, які збагатять їх смак та додадуть користі.

Які є супердобавки до салату?

  • Насіння (соняшникове, гарбузове, кунжут, чіа)

Завжди доречний інгредієнт, який додасть страві хрускоту, клітковини та жирів.

  • Ягоди та фрукти (журавлина, гранат, яблуко, апельсин)

Чудова ідея для того, щоб врівноважити кислі та солодкі смаки. А ще в них багато вітамінів.

  • Сир (фета, козячий, пармезан)

Смачнюща порція білка, з яким салат матиме глибший смак та краще наситить.

Яка олія найкраще підходить для салату?

  • Універсальний варіант – оливкова олія холодного віджиму.

  • Вона чудово підкреслює смак інгредієнтів та містить антиоксиданти.

  • Також можна уріноманітнити страву лляною, гарбузовою чи кунжутною олією.