Эти помидоры станут для вас открытием сезона. Кисло-сладкая закуска во фруктовом маринаде точно войдет в список ваших любимых, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".
К теме Квашеные помидоры за 3 дня: проверенный рецепт украинских хозяек
Как закрыть помидоры со сливами?
- Время: 35 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1,5 килограмма помидоров;
– 500 граммов слив;
– 3 – 4 зубчика чеснока;
– 2 зонтика укропа;
маринад (на 1 литр воды)
– 5 – 6 горошин перца;
– 3 – 4 горошины душистого перца;
– 1 столовая ложка соли;
– 2 столовые ложки сахара;
– 1 столовая ложка уксуса.
Приготовление:
- Помидоры хорошо моем и в месте плодоножки прокалываем зубочисткой, чтобы во время заливки они не полопались.
Сливы разрезаем пополам и вынимаем косточки.
- На дно стерильных банок кладем зубчики чеснока, веточки укропа и перец.
Далее выкладываем слоями помидоры со сливами.
- Заливаем банки кипятком, прикрываем крышками и оставляем на четверть часа. Затем воду сливаем.
- Готовим маринад: в воду добавляем соль, сахар и уксус, доводим до кипения.
Заливаем плоды горячим маринадом, сразу закручиваем крышками.
- Банки переворачиваем вверх дном, укутываем и оставляем до полного остывания.
Приятного аппетита!
А какие огурчики заготовить на зиму?
- Не упустите возможности закрыть пикантные огурчики пикули.
- Это идеальная закуска к основным блюдам, а также дополнение к сытным перекусам.