Ці помідори стануть для вас відкриттям сезону. Кисло-солодка закуска у фруктовому маринаді точно увійде в список ваших улюблених, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

До теми Квашені помідори за 3 дні: перевірений рецепт українських господинь

Як закрити помідори зі сливами?

  • Час: 35 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 1,5 кілограма помідорів;
– 500 грамів слив;
– 3 – 4 зубчики часнику;
– 2 парасольки кропу;
маринад (на 1 літр води)
– 5 – 6 горошин перцю;
– 3 – 4 горошини запашного перцю;
– 1 столова ложка солі;
– 2 столові ложки цукру;
– 1 столова ложка оцту.

Приготування:

  1. Помідори добре миємо й у місці плодоніжки проколюємо зубочисткою, щоб під час заливання вони не полопалися.
    Сливи розрізаємо навпіл і виймаємо кісточки.
  2. На дно стерильних банок кладемо зубчики часнику, гілочки кропу та перець.
    Далі викладаємо шарами помідори зі сливами.
  3. Заливаємо банки окропом, прикриваємо кришками й залишаємо на чверть години. Потім воду зливаємо.
  4. Готуємо маринад: у воду додаємо сіль, цукор і оцет, доводимо до кипіння.
    Заливаємо плоди гарячим маринадом, одразу закручуємо кришками.
  5. Банки перевертаємо догори дном, вкутуємо й залишаємо до повного охолодження.

Смачного!

А які огірочки заготувати на зиму?

  • Не пропустіть нагоди закрити пікантні огірочки пікулі.
  • Це ідеальна закуска до основних страв, а також додаток до ситних перекусів.