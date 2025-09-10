Ці помідори стануть для вас відкриттям сезону. Кисло-солодка закуска у фруктовому маринаді точно увійде в список ваших улюблених, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".
Як закрити помідори зі сливами?
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1,5 кілограма помідорів;
– 500 грамів слив;
– 3 – 4 зубчики часнику;
– 2 парасольки кропу;
маринад (на 1 літр води)
– 5 – 6 горошин перцю;
– 3 – 4 горошини запашного перцю;
– 1 столова ложка солі;
– 2 столові ложки цукру;
– 1 столова ложка оцту.
Приготування:
- Помідори добре миємо й у місці плодоніжки проколюємо зубочисткою, щоб під час заливання вони не полопалися.
Сливи розрізаємо навпіл і виймаємо кісточки.
- На дно стерильних банок кладемо зубчики часнику, гілочки кропу та перець.
Далі викладаємо шарами помідори зі сливами.
- Заливаємо банки окропом, прикриваємо кришками й залишаємо на чверть години. Потім воду зливаємо.
- Готуємо маринад: у воду додаємо сіль, цукор і оцет, доводимо до кипіння.
Заливаємо плоди гарячим маринадом, одразу закручуємо кришками.
- Банки перевертаємо догори дном, вкутуємо й залишаємо до повного охолодження.
Смачного!
