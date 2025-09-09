Мариновані огірки пікулі здобули свою популярність завдяки ідеальному кисло-солодкому поєднанню, яке чудово збагачує смак салатів, сендвічів, бургерів та інших закусок. 24 Канал пропонує збагатити смак своїх зимових страв з рецептом порталу Переяслав.City.
Як приготувати огірки пікулі?
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кілограм огірків;
– 2 – 3 цибулини;
– 3 столові ложки солі;
маринад:
– 270 грамів цукру;
– 300 мілілітрів оцту;
– 1 чайна ложка гірчиці в зернах;
– 1/2 чайної ложки куркуми;
– 0,5 чайної ложки запашного перцю;
– 5 горошин запашного перцю;
– 1 лавровий листок.
Приготування:
- Огірки ретельно вимийте під проточною водою та наріжте кружальцями завтовшки приблизно пів сантиметра.
- Перекладіть у глибоку миску, посоліть, перемішайте й залиште на годину, щоб вони пустили сік. Потім промийте їх чистою водою та дайте стекти на друшляку.
- Цибулю почистіть і наріжте півкільцями.
- Для маринаду у каструлю налийте оцет, додайте цукор, зерна гірчиці, куркуму, чорний і духмяний перець, а також лавровий лист. Поставте на плиту та доведіть до кипіння.
- У киплячий маринад покладіть цибулю й варіть близько двох хвилин, потім додайте огірки та готуйте ще кілька хвилин, поки вони трохи не проваряться.
- Гарячими розкладіть овочі разом із маринадом у простерилізовані банки, закрийте кришками, переверніть догори дном і вкутайте ковдрою чи пледом.
- Залиште до повного охолодження на добу.
Смачного!
