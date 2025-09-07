Повсякденна трапеза чи святковий стіл – томатний сік завжди буде доречним. Ви точно будете собі вдячні за те, що попіклувалися про таку особливу заготовку, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Ukr.Media.
Цікаво Місячний календар закруток на вересень
Які помідори обрати для соку?
Для соку найкраще обирати стиглі плоди, а також переконайтеся, що вони достатньо ароматні. Найкраще для заготівлі соку підійдуть домашні помідори.
Як заготувати томатний сік на зиму?
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 3 літри соку
Інгредієнти:
– 4 кілограми помідорів;
– 500 – 600 грамів болгарського перцю;
– 3 лаврові листки;
– 3 чайні ложки солі.
Приготування:
- Помідори добре миємо, розрізаємо навпіл і пропускаємо через соковижималку.
- Переливаємо сік у велику каструлю.
- Точно так само миємо болгарський перець, очищаємо від плодоніжки, насіння та внутрішніх перегородок, ріжемо шматочками і теж пропускаємо через соковижималку. Додаємо перець у каструлю до томатного соку.
- Ставимо каструлю на вогонь, доводимо масу до кипіння. Додаємо лавровий лист і сіль, перемішуємо та кип’ятимо приблизно 10 хвилин.
- Гарячу масу відразу розливаємо у попередньо вимиті та простерилізовані банки, залишаючи 1 – 2 сантиметри від краю.
- Накриваємо стерильними кришками та залишаємо банки до повного охолодження.
Смачного!
Яку ще закрутку не можна пропустити у сезон?
- Обовʼязково варто закрити на зиму улюблені кабачки.
- Їх маринування – справа буквально кількох хвилин, а насолоджуватися ними ви зможете всю зиму.