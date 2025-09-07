Повсякденна трапеза чи святковий стіл – томатний сік завжди буде доречним. Ви точно будете собі вдячні за те, що попіклувалися про таку особливу заготовку, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Ukr.Media.

Які помідори обрати для соку? Для соку найкраще обирати стиглі плоди, а також переконайтеся, що вони достатньо ароматні. Найкраще для заготівлі соку підійдуть домашні помідори.

Як заготувати томатний сік на зиму?

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 3 літри соку

Інгредієнти:

– 4 кілограми помідорів;

– 500 – 600 грамів болгарського перцю;

– 3 лаврові листки;

– 3 чайні ложки солі.

Приготування:

Помідори добре миємо, розрізаємо навпіл і пропускаємо через соковижималку. Переливаємо сік у велику каструлю. Точно так само миємо болгарський перець, очищаємо від плодоніжки, насіння та внутрішніх перегородок, ріжемо шматочками і теж пропускаємо через соковижималку. Додаємо перець у каструлю до томатного соку. Ставимо каструлю на вогонь, доводимо масу до кипіння. Додаємо лавровий лист і сіль, перемішуємо та кип’ятимо приблизно 10 хвилин. Гарячу масу відразу розливаємо у попередньо вимиті та простерилізовані банки, залишаючи 1 – 2 сантиметри від краю. Накриваємо стерильними кришками та залишаємо банки до повного охолодження.

Смачного!

