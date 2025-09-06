Закуска з кабачків здатна збагатити будь-яку трапезу й ніколи довго не затримується на столі. А для вас це чудова нагода зробити великі запаси, не витрачаючи багато часу та зусиль, розповідає 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.

Які кабачки обрати?

Найкраще для маринування підійдуть молоді і соковиті кабачки, так вони вийдуть не тільки смачними, а й хрусткими.

Як зробити мариновані кабачки?

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 2 літри

Інгредієнти:

– 1,5 кілограма кабачків;

– 3 – 4 зубчики часнику;

– 1 столова ложка солі;

– 1 чайна ложка меленого перцю;

– 3 столові ложки цукру;

– 120 мілілітрів олії;

– 100 мілілітрів оцту;

– 1 гострий перець;

– кріп та петрушка до смаку.

Приготування:

Кабачки миємо та нарізаємо брусочками. Можна різати й інакше, але такий варіант зручний і для приготування, і для подальшого вживання. Складаємо нарізані кабачки в миску, додаємо решту інгредієнтів. Зелень дрібно нарізаємо ножем, часник пропускаємо через прес або теж подрібнюємо ножем. Перемішуємо все разом і залишаємо на столі приблизно на 3 години, періодично перемішуючи. За цей час кабачки виділяють достатньо соку, який утворює маринад. Потім перекладаємо підготовлені кабачки в стерильні банки, зазвичай літрові. Банки прикриваємо кришками, ставимо в каструлю для стерилізації. На дно каструлі кладемо рушник, щоб банки не тріснули. Наливаємо теплу воду до "плічок" банок і стерилізуємо 20 хвилин від моменту появи бульбашок на дні. Щільно закручуємо кришки та ставимо банки під теплу ковдру до повного охолодження.

Смачного!

