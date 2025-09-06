Закуска з кабачків здатна збагатити будь-яку трапезу й ніколи довго не затримується на столі. А для вас це чудова нагода зробити великі запаси, не витрачаючи багато часу та зусиль, розповідає 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.
Які кабачки обрати?
Найкраще для маринування підійдуть молоді і соковиті кабачки, так вони вийдуть не тільки смачними, а й хрусткими.
Як зробити мариновані кабачки?
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 2 літри
Інгредієнти:
– 1,5 кілограма кабачків;
– 3 – 4 зубчики часнику;
– 1 столова ложка солі;
– 1 чайна ложка меленого перцю;
– 3 столові ложки цукру;
– 120 мілілітрів олії;
– 100 мілілітрів оцту;
– 1 гострий перець;
– кріп та петрушка до смаку.
Приготування:
- Кабачки миємо та нарізаємо брусочками. Можна різати й інакше, але такий варіант зручний і для приготування, і для подальшого вживання.
- Складаємо нарізані кабачки в миску, додаємо решту інгредієнтів. Зелень дрібно нарізаємо ножем, часник пропускаємо через прес або теж подрібнюємо ножем.
- Перемішуємо все разом і залишаємо на столі приблизно на 3 години, періодично перемішуючи. За цей час кабачки виділяють достатньо соку, який утворює маринад.
- Потім перекладаємо підготовлені кабачки в стерильні банки, зазвичай літрові.
- Банки прикриваємо кришками, ставимо в каструлю для стерилізації. На дно каструлі кладемо рушник, щоб банки не тріснули.
- Наливаємо теплу воду до "плічок" банок і стерилізуємо 20 хвилин від моменту появи бульбашок на дні.
- Щільно закручуємо кришки та ставимо банки під теплу ковдру до повного охолодження.
Смачного!
Яка закрутка може вразити?
