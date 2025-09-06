Закуска из кабачков способна обогатить любую трапезу и никогда долго не задерживается на столе. А для вас это прекрасная возможность сделать большие запасы, не тратя много времени и усилий, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.

Какие кабачки выбрать?

Лучше всего для маринования подойдут молодые и сочные кабачки, так они получатся не только вкусными, но и хрустящими.

Как сделать маринованные кабачки?

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 2 литра

Ингредиенты:

– 1,5 килограмма кабачков;

– 3 – 4 зубчика чеснока;

– 1 столовая ложка соли;

– 1 чайная ложка молотого перца;

– 3 столовые ложки сахара;

– 120 миллилитров масла;

– 100 миллилитров уксуса;

– 1 острый перец;

– укроп и петрушка по вкусу.

Приготовление:

Кабачки моем и нарезаем брусочками. Можно резать и иначе, но такой вариант удобен и для приготовления, и для дальнейшего употребления. Складываем нарезанные кабачки в миску, добавляем остальные ингредиенты. Зелень мелко нарезаем ножом, чеснок пропускаем через пресс или тоже измельчаем ножом. Перемешиваем все вместе и оставляем на столе примерно на 3 часа, периодически перемешивая. За это время кабачки выделяют достаточно сока, который образует маринад. Затем перекладываем подготовленные кабачки в стерильные банки, обычно литровые. Банки прикрываем крышками, ставим в кастрюлю для стерилизации. На дно кастрюли кладем полотенце, чтобы банки не треснули. Наливаем теплую воду до "плечиков" банок и стерилизуем 20 минут от момента появления пузырьков на дне. Плотно закручиваем крышки и ставим банки под теплое одеяло до полного остывания.

Приятного аппетита!

