Головний акцент квашених огірочків — характерна кислинка, яка чудово поєднується з будь-якими гарнірами та мʼясними стравами. 24 Канал пропонує не чекати зими, а насолодитися їх смаком вже зараз з рецептом порталу "Файні рецепти".
Зверніть увагу!
Як розповідає портал "Апостроф", дуже поширені помилки у приготуванні консервованих огірків стосуються солі.
Перша – неправильна сіль. Якщо взяти морську, йодовану або "Екстра" – розсіл почне бродити.
Друга — замало солі. На 1 літр води повинно бути не менше 1 столової ложки солі. Дотримуйтесь рецепта та не експериментуйте без потреби.
Як легко заквасити огірки?
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1,7 кілограма огірків;
– 1,3 літра води;
– 3 суцвіття кропу;
– 4 зубчики часнику;
– 2 листки хрону;
– 4 чайні ложки солі;
– по 4 листки вишні, смородини та дубу.
Приготування:
- Огірки замочіть у холодній воді на кілька годин, якщо маєте домашні овочі – пропустіть цей крок.
- Чисту зелень покладіть на дно банки, а зверху викладіть огірки.
- Додайте сіль та залийте все холодною водою. Накрийте банку кришкою, але щільно не закручуйте.
- Поставте ємність у миску та віднесіть у прохолодне місце на три дні. Під час бродіння розсіл переливатиметься у миску.
- Після цього злийте всю рідину. Не виймаючи огірки, промийте їх кілька разів прямо у банці.
- Знову насипте сіль, залийте окропом і щільно закрийте.
- Банку переверніть догори дном, накрийте ковдрою й залиште до повного охолодження.
Смачного!
