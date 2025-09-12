Головний акцент квашених огірочків — характерна кислинка, яка чудово поєднується з будь-якими гарнірами та мʼясними стравами. 24 Канал пропонує не чекати зими, а насолодитися їх смаком вже зараз з рецептом порталу "Файні рецепти".

Зверніть увагу!

Як розповідає портал "Апостроф", дуже поширені помилки у приготуванні консервованих огірків стосуються солі.

Перша – неправильна сіль. Якщо взяти морську, йодовану або "Екстра" – розсіл почне бродити.

Друга — замало солі. На 1 літр води повинно бути не менше 1 столової ложки солі. Дотримуйтесь рецепта та не експериментуйте без потреби.

Як легко заквасити огірки?

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 1,7 кілограма огірків;
– 1,3 літра води;
– 3 суцвіття кропу;
– 4 зубчики часнику;
– 2 листки хрону;
– 4 чайні ложки солі;
– по 4 листки вишні, смородини та дубу.

Приготування:

  1. Огірки замочіть у холодній воді на кілька годин, якщо маєте домашні овочі – пропустіть цей крок.
  2. Чисту зелень покладіть на дно банки, а зверху викладіть огірки.
  3. Додайте сіль та залийте все холодною водою. Накрийте банку кришкою, але щільно не закручуйте.
  4. Поставте ємність у миску та віднесіть у прохолодне місце на три дні. Під час бродіння розсіл переливатиметься у миску.
  5. Після цього злийте всю рідину. Не виймаючи огірки, промийте їх кілька разів прямо у банці.
  6. Знову насипте сіль, залийте окропом і щільно закрийте.
  7. Банку переверніть догори дном, накрийте ковдрою й залиште до повного охолодження.

Смачного!

Яку закрутку точно варто зробити?

