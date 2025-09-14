Эта оригинальная закуска станет отличным дополнением вашей коллекции консервации. Легкие азиатские нотки смогут добавить новых акцентов вашим гарнирам и салатам, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".
Обратите внимание!
Для консервации лучше всего выбирать молодые плоды небольшого размера. Кожура должна быть гладкой, а плодоножка – влажная и зеленая, советует портал "Сенсация".
Как заготовить кабачки по-корейски?
- Время: 45 минут + настаивание
- Порций: 5 баночек по 0,5 литра
Ингредиенты:
– 2 килограмм кабачков;
– 1 килограмм моркови;
– 500 граммов лука;
– 1 стакан сахара;
– 2 столовые ложки соли;
– полстакана растительного масла;
– 150 граммов уксуса;
– перец по вкусу;
– 1 пакетик приправы для корейской моркови.
Приготовление:
- Кабачки и морковь моем и натираем на терке для корейских салатов. У кабачков желательно вырезать серединку с семенами, чтобы овощи не превратились в кашу.
Лук нарезаем полукольцами.
- В миске смешиваем сахар, соль, масло, черный перец, приправу для моркови и уксус. Этим маринадом заливаем овощи и хорошо перемешиваем.
- Даем постоять примерно 3 часа.
- Затем раскладываем кабачки по банкам, накрываем крышками и ставим в большую кастрюлю с водой на стерилизацию.
- После закипания воды держим еще 15 минут.
- Далее банки закатываем, переворачиваем вверх дном и укрываем чем-то теплым, например одеялом или старой курткой.
- Когда заготовки полностью остынут, переносим их в прохладное место для хранения.
Приятного аппетита!
Что еще стоит иметь в кладовке?
- Квашеные огурцы – это та закуска, которую всегда лучше иметь под рукой.
- Они очень легкие в приготовлении и идеально дополнят любое будничное блюдо.