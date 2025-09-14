Эта оригинальная закуска станет отличным дополнением вашей коллекции консервации. Легкие азиатские нотки смогут добавить новых акцентов вашим гарнирам и салатам, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".

К теме Делайте сразу большие запасы: простой рецепт вяленых томатов

Обратите внимание!

Для консервации лучше всего выбирать молодые плоды небольшого размера. Кожура должна быть гладкой, а плодоножка – влажная и зеленая, советует портал "Сенсация".

Как заготовить кабачки по-корейски?

  • Время: 45 минут + настаивание
  • Порций: 5 баночек по 0,5 литра

Ингредиенты:
– 2 килограмм кабачков;
– 1 килограмм моркови;
– 500 граммов лука;
– 1 стакан сахара;
– 2 столовые ложки соли;
– полстакана растительного масла;
– 150 граммов уксуса;
– перец по вкусу;
– 1 пакетик приправы для корейской моркови.

Приготовление:

  1. Кабачки и морковь моем и натираем на терке для корейских салатов. У кабачков желательно вырезать серединку с семенами, чтобы овощи не превратились в кашу.
    Лук нарезаем полукольцами.
  2. В миске смешиваем сахар, соль, масло, черный перец, приправу для моркови и уксус. Этим маринадом заливаем овощи и хорошо перемешиваем.
  3. Даем постоять примерно 3 часа.
  4. Затем раскладываем кабачки по банкам, накрываем крышками и ставим в большую кастрюлю с водой на стерилизацию.
  5. После закипания воды держим еще 15 минут.
  6. Далее банки закатываем, переворачиваем вверх дном и укрываем чем-то теплым, например одеялом или старой курткой.
  7. Когда заготовки полностью остынут, переносим их в прохладное место для хранения.

Приятного аппетита!

Что еще стоит иметь в кладовке?

  • Квашеные огурцы – это та закуска, которую всегда лучше иметь под рукой.
  • Они очень легкие в приготовлении и идеально дополнят любое будничное блюдо.