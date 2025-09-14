Ця оригінальна закуска стане чудовим доповненням вашої колекції консервації. Легкі азійські нотки зможуть додати нових акцентів вашим гарнірам та салатам, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".
Зверніть увагу!
Для консервації найкраще обирати молоді плоди невеликого розміру. Шкірка повинна бути гладкою, а плодоніжка – волога і зелена, радить портал "Сенсація".
Як заготувати кабачки по-корейськи?
- Час: 45 хвилин + настоювання
- Порцій: 5 баночок по 0,5 літра
Інгредієнти:
– 2 кілограм кабачків;
– 1 кілограм моркви;
– 500 грамів цибулі;
– 1 склянка цукру;
– 2 столові ложки солі;
– пів склянки олії;
– 150 грамів оцту;
– перець до смаку;
– 1 пакетик приправи для корейської моркви.
Приготування:
- Кабачки та моркву миємо й натираємо на тертці для корейських салатів. У кабачків бажано вирізати серединку з насінням, щоб овочі не перетворилися на кашу.
Цибулю нарізаємо півкільцями.
- У мисці змішуємо цукор, сіль, олію, чорний перець, приправу для моркви та оцет. Цим маринадом заливаємо овочі й добре перемішуємо.
- Даємо постояти приблизно 3 години.
- Потім розкладаємо кабачки по банках, накриваємо кришками та ставимо у велику каструлю з водою на стерилізацію.
- Після закипання води тримаємо ще 15 хвилин.
- Далі банки закатуємо, перевертаємо догори дном і вкриваємо чимось теплим, наприклад ковдрою чи старою курткою.
- Коли заготовки повністю охолонуть, переносимо їх у прохолодне місце для зберігання.
Смачного!
Що ще варто мати у коморі?
- Квашені огірки – це та закуска, яку завше краще мати під рукою.
- Вони дуже легкі у приготуванні та ідеально доповнять будь-яку буденну страву.