Ця оригінальна закуска стане чудовим доповненням вашої колекції консервації. Легкі азійські нотки зможуть додати нових акцентів вашим гарнірам та салатам, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

Зверніть увагу!



Для консервації найкраще обирати молоді плоди невеликого розміру. Шкірка повинна бути гладкою, а плодоніжка – волога і зелена, радить портал "Сенсація".

Як заготувати кабачки по-корейськи?

Час : 45 хвилин + настоювання

: 45 хвилин + настоювання Порцій: 5 баночок по 0,5 літра

Інгредієнти:

– 2 кілограм кабачків;

– 1 кілограм моркви;

– 500 грамів цибулі;

– 1 склянка цукру;

– 2 столові ложки солі;

– пів склянки олії;

– 150 грамів оцту;

– перець до смаку;

– 1 пакетик приправи для корейської моркви.

Приготування:

Кабачки та моркву миємо й натираємо на тертці для корейських салатів. У кабачків бажано вирізати серединку з насінням, щоб овочі не перетворилися на кашу.

Цибулю нарізаємо півкільцями. У мисці змішуємо цукор, сіль, олію, чорний перець, приправу для моркви та оцет. Цим маринадом заливаємо овочі й добре перемішуємо. Даємо постояти приблизно 3 години. Потім розкладаємо кабачки по банках, накриваємо кришками та ставимо у велику каструлю з водою на стерилізацію. Після закипання води тримаємо ще 15 хвилин. Далі банки закатуємо, перевертаємо догори дном і вкриваємо чимось теплим, наприклад ковдрою чи старою курткою. Коли заготовки повністю охолонуть, переносимо їх у прохолодне місце для зберігання.

Смачного!

