Немає страви, яку б вʼялені томати не довели до ідеалу. Салати, мʼясо, гарніри – вони ідеально доповнюють будь-яку гармонію смаків, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Ukr.Media.
Які помідори обрати для вʼялення?
Експерти радять вʼялити лише два сорти помідорів: San Marzano та Principe Borghese. Можлива альтернатива – сорт "сливка". Їх плоди невеликого розміру та "мʼясисті", тож дарують не лише особливий смак, а й дуже естетичний вигляд, розповідає портал "Сенсація".
Як зробити вʼялені помідори?
Час: 2 – 3 години
Порцій: 2 баночки
Інгредієнти:
– 2 кілограми помідорів;
– 1 столова ложка сушених трав;
– 1 столова ложка сушеного часнику;
– сіль до смаку;
– пів столової ложки рослинної олії;
– по 1 столовій ложці яблучного та бальзамічного оцту на кожну банку.
Приготування:
- Помідори ретельно вимийте під проточною водою та добре висушіть. Середні плоди розріжте навпіл, а великі – на чотири частини.
- Розкладіть плоди на деко, застелене пергаментом, посоліть, додайте часник і сушіть при температурі 100 градусів (краще з конвекцією), періодично прочиняючи дверцята для виходу пари.
- Для економії енергії можна попередньо підсушити помідори на сонці, тоді в сушарці чи духовці вони дійдуть набагато швидше.
- Остаточний етап: складіть висушені томати в стерилізовані банки, пересипте італійськими травами, додайте трохи оцту й залийте гарячою, але не киплячою, олією.
- Закрийте кришками, переверніть банки й накрийте рушником до повного охолодження.
- Зберігайте в прохолодному місці.
Смачного!
Який лайфхак стане відкриттям для господинь?
- Виявляється, зліпити вареники можна без борошна.
- Замість звичного тіста можна використати заварне, так улюблені вареники смакують ще краще.