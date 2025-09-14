Немає страви, яку б вʼялені томати не довели до ідеалу. Салати, мʼясо, гарніри – вони ідеально доповнюють будь-яку гармонію смаків, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Ukr.Media.

Які помідори обрати для вʼялення?



Експерти радять вʼялити лише два сорти помідорів: San Marzano та Principe Borghese. Можлива альтернатива – сорт "сливка". Їх плоди невеликого розміру та "мʼясисті", тож дарують не лише особливий смак, а й дуже естетичний вигляд, розповідає портал "Сенсація".

Як зробити вʼялені помідори?

Час: 2 – 3 години

Порцій: 2 баночки

Інгредієнти:

– 2 кілограми помідорів;

– 1 столова ложка сушених трав;

– 1 столова ложка сушеного часнику;

– сіль до смаку;

– пів столової ложки рослинної олії;

– по 1 столовій ложці яблучного та бальзамічного оцту на кожну банку.

Приготування:

Помідори ретельно вимийте під проточною водою та добре висушіть. Середні плоди розріжте навпіл, а великі – на чотири частини. Розкладіть плоди на деко, застелене пергаментом, посоліть, додайте часник і сушіть при температурі 100 градусів (краще з конвекцією), періодично прочиняючи дверцята для виходу пари. Для економії енергії можна попередньо підсушити помідори на сонці, тоді в сушарці чи духовці вони дійдуть набагато швидше. Остаточний етап: складіть висушені томати в стерилізовані банки, пересипте італійськими травами, додайте трохи оцту й залийте гарячою, але не киплячою, олією. Закрийте кришками, переверніть банки й накрийте рушником до повного охолодження. Зберігайте в прохолодному місці.

Смачного!

