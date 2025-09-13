Секрет успіху такого тіста полягає у використанні окропу. Тож, що зробити, щоб ліпити вареники без борошна, розповідає 24 Канал з посиланням на Arguments.
Що зробити, щоб ліпити вареники без борошна?
Процес починається з доведення до кипіння в каструлі 180 мілілітрів рідини – 90 мілілітрів води та 90 мілілітрів молока. Після додавання 1 чайної ложки солі суміш знімають з вогню.
Далі в миску кладуть 280 грамів борошна, в якому рукою роблять поглиблення для додавання 2 столових ложок олії. Після цього вливають гарячу водно-молочну суміш, й замішують тісто.
Спочатку використовують ложку, але коли тісто стає слухняним, для ретельнішого вимішування використовують руки. Господині помітять, що отримане тісто тепле і приємне на дотик, має чудову формувальну здатність і не потребує додаткового борошна при ліпленні.
Ключ до успіху цього тіста – у використанні окропу, який сприяє його заварній текстурі. Це дозволяє йому чудово тримати форму.
Як зліпити ідеальні вареники / Фото Unsplash
Вихідні – найкращий час для вареників. Пропонуємо приготувати їх з картоплею та сиром за рецептом Наталії Сус.
Вареники з картоплею та сиром
- Час: 1 година 10 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти для тіста:
– 700 грамів борошна;
– 3 грами солі;
– 1 яйце;
– 30 мілілітрів олії;
– 310 мілілітрів теплої води.
Для начинки:
– 4 варені картоплини;
– 500 грамів кисломолочного сиру;
– сіль до смаку.
Для засмажки:
– 1 цибуля;
– 60 мілілітрів олії;
– 3 грами солі.
Приготування:
- У глибокій мисці змішайте борошно, сіль, олію і яйце. Влийте поступово теплу воду і почніть замішувати тісто. Спочатку замішуйте у мисці, потім викладіть на посипану борошном поверхню і добре вимісіть протягом 5 – 10 хвилин. Покладіть тісто в пакет і залиште на 20 хвилин.
- Відварену картоплю розімніть у пюре. Додайте кисломолочний сир, сіль і розімніть разом до однорідної маси.
- Цибулю наріжте кубиками та обсмажте на розігрітій з олією пательні до золотистого кольору. Засмажку трохи підсоліть.
- Тісто поділіть на кілька частин. Сформуйте ковбаски та наріжте їх на шматочки. Розкачайте круглі палянички. Покладіть на них посередині начинку і добре защипніть краї тіста.
- Закип'ятіть воду, підсоліть, викладіть порцію вареників і акуратно перемішайте. Варіть після закипання на невеликому вогні 3 – 4 хвилини, періодично перемішуючи. Дістаньте вареники шумівкою і викладіть у тарілку. Змастіть засмажкою і подавайте до столу.
Смачного!
До слова, українська легенда Павло Зібров з дитинства обожнює вареники.