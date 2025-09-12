Недосвідчені кулінари часто повідомляють про злипання чи розварювання рису. Але існують ефективні рішення для розв'язання цієї поширеної проблеми, пише 24 Канал з посиланням на Arguments.

Чи можна помішувати рис під час варіння?

Щоб допомогти господиням досягти ідеальної розсипчастості рису, експерти не рекомендують постійно помішувати рис під час варіння. Варто зробити це лише після того, як він дійде до кипіння.

Надмірне перемішування може призвести до того, що зерна вберуть занадто багато води, що призведе до кашоподібної текстури.



Як приготувати ідеально розсипчастий рис / Фото Unsplash

Каструлю слід тримати накритою кришкою протягом усього часу приготування, щоб підтримувати оптимальну кількість пари й температуру.

Після того як рис звариться і буде знятий з вогню, його можна акуратно перемішати. Для додання страві додаткового смаку варто додати невеликий шматочок вершкового масла.

