Є просте рішення, яке дозволяє подбати про все заздалегідь, повідомляє 24 Канал з посиланням на Аnia gotuje. 31 грудня можна спілкуватися з рідними та готуватися до свята, а не втомлюватися біля плити.

Що приготувати на Новий рік вже зараз?

Першими в цьому списку завжди йдуть холодні закуски. Паштети, м'ясна нарізка прекрасно зберігаються в холодильнику і навіть стають смачнішими після кількох годин настоювання.

Запечене м’ясо – ще один безпрограшний варіант. Буженина, курячі рулети, свинина з травами або часником після охолодження легко ріжуться.

Салати не обов’язково збирати в одну миску за годину до бою курантів. Овочі можна запекти або відварити наперед, м’ясо і рибу підготувати за день — соуси варто тримати окремо.

Готуємося до Нового року заздалегідь / Фото Pixabay

Рибні страви холодної подачі теж варто підготувати раніше. Маринована риба, заливне, оселедець у соусах або закуски з копченої риби виглядають однаково святково.

Десерти без випікання часто стають справжнім порятунком. Желейні торти, кремові десерти у склянках, рулети, чизкейки без духовки люблять холодильник і зовсім не потребують вашої присутності в останні години року.

Як скласти меню, щоб святкувати, а не виживати?

Найкраще рішення – обрати кілька страв, які можна зробити за день-два. На 31 грудня варто залишити лише прості дії, пише Kukbuk.

Нарізати, викласти, прикрасити — ось і все, що варто залишати на останній день. Без складних процесів і ризику щось зіпсувати в останній момент ваше свято буде неперевершеним.

Що ще приготувати для гостей?