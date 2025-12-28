Коли електропостачання через обстріли нестабільне, часу на довгі приготування практично немає. Як в рази скоротити час приготування буряка – розповідає 24 Канал з посиланням на Beszamel.

Як швидко зварити буряк?

Виявляється, суттєво прискорити приготування буряка може елементарна рослинна олія. Достатньо додати ложку цього інгредієнта в каструлю – і час приготування буряка зменшиться у кілька разів.

Це працює дуже просто: олія утворює на поверхні плівку, яка не дає теплу води виходити. Тому треба просто покласти буряк у киплячу воду, додати олію, накрити кришкою, зменшити вогонь до середнього – і вже через 8 – 10 хвилин буряк буде готовий.

Як ще швидко приготувати буряк?

Якщо маєте пакет для запікання – можна приготувати буряк у мікрохвильовці. Це займає лише кілька хвилин, стверджує TikTok tastenotalk.

Як швидко приготувати буряк: дивіться відео

Кладемо буряк у пакет для запікання, додаємо трішки води, робимо кілька проколів, ставимо у мікрохвильовку на максимальну потужність – і через 8 хвилин буряк готовий!

