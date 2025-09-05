Щоб не помилитись із вибором, варто знати кілька простих правил. Як перевірити якість риби в магазині, розповідає 24 Канал з посиланням на Hyser.

Як перевірити свіжість риби?

Очі

У свіжої риби очі повинні бути опуклими, блискучими й прозорими. І навпаки, якщо очі виглядають каламутними, запалими або тьмяними, це свідчить про те, що риба вже не свіжа.

Зябра

Зябра мають бути яскраво-червоними або рожевими – це ознака свіжості. Якщо ж вони темно-червоні або коричневі, то риба зберігається вже протягом тривалого періоду.

Тіло

Тушка свіжої риби повинна мати тверду і щільну текстуру. Якщо при натисканні на рибу залишається вм'ятина – риба, ймовірніше, не свіжа.

Хвіст

Хвости свіжої риби мають залишатися цілими, без ознак пошкодження або деформації. Відсутність або пошкодження хвоста може свідчити про те, що риба була хворою або пораненою до того, як її виловили.



Ознаки свіжої риби / Фото Unsplash

Запах

Свіжа риба повинна мати приємний та м'який рибний запах. Якщо риба видає запахи, що нагадують мул або гниль, бажано утриматися від покупки.

Дотримуючись цих простих правил, ви зможете легко придбати свіжу і смачну рибу.

Як вибрати якісний і натуральний сік?

Натуральний сік містить багато необхідних вітамінів. Однак, деякі виробники не дотримуються стандартів, що призводить до поширення на ринку фальсифікованої продукції.

Щоб уникнути придбання неякісних соків, експерти рекомендують споживачам дотримуватися кількох простих рекомендацій, які допоможуть їм вибрати якісну продукцію:

термін придатності;

цілісність упаковки;

склад інгредієнтів;

ціна.

Крім того, споживачі можуть провести два простих домашніх тести, щоб перевірити справжність соку, який вони мають намір придбати.