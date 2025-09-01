Експерти застерігають, що саме ці якості можуть бути використані недобросовісними виробниками для приховування простроченої продукції або неякісної сировини. Тому варто знати, як оцінити свіжість продукту просто в магазині, пише 24 Канал.

Читайте також Лише "закаламутять" розсіл: ці 3 сорти огірків категорично не підходять для консервації

Як перевірити свіжість ковбаси?

Харчові експерти висвітлили різні оманливі прийоми, до яких вдаються виробники, щоб ковбаси виглядали свіжішими. Такі методи, як обробка оболонки олією та використання штучних барвників і ароматизаторів, можуть приховати справжній стан продукту.

Споживачам рекомендується уважно оглядати хвостики ковбас – місця, де оболонка згинається і скручується. Ознаки білого нальоту або кристали солі в цих місцях свідчать про те, що ковбаса пролежала на полиці протягом тривалого періоду. Виробники часто наносять олію на оболонку для додання блиску, залишаючи хвости недоторканими. Тому саме вони й покажуть перші ознаки псування.

Цей метод перевірки особливо підходить для варених, варено-копчених ковбас, а також сосисок і сардельок.



Як перевірити чи свіжа ковбаса / Фото Unsplash

Однак, сирокопчені сорти, такі як сервелат, можуть природним чином покриватися тонким білим нальотом через процеси ферментації, що не обов'язково свідчить про псування. Споживачам рекомендується бути пильними й враховувати додаткові фактори при оцінці свіжості цих продуктів:

аромат ковбаси має бути приємним, з легкою пряною ноткою, без кислого чи гнилого запаху;

оболонка – ціла, без тріщин і цвілі;

м'якуш – пружна, а не м'яка чи липка.

Попри важливість візуального огляду, в тому числі огляду хвостиків, експерти попереджають, що така оцінка не гарантує якості продукту. Але це допоможе уникнути несвіжої ковбаси.

Як вибрати якісний і натуральний сік?

Натуральний сік – смачний і поживний напій, наповнений необхідними вітамінами. Однак, не всі виробники дотримуються високих стандартів, й поширюють на ринку фальсифіковану продукцію.

Щоб не втрапити у цю пастку, слід дотримуватися простих правил – тоді точно придбаєте якісний продукт. При виборі соку особливо ретельно слід зважати на:

термін придатності;

цілісність упаковки;

склад;

ціна.

Також можна провести 2 простих домашніх експерименти. Вони покажуть натуральність напою, який ви споживаєте.