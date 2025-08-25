Щоб не втрапити у цю пастку, слід дотримуватися простих правил – тоді точно придбаєте якісний продукт. На що звернути увагу при виборі соку і як перевірити його на натуральність, розповідає 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.

Що важливо знати про соки?

Споживачі мають знати про чотири види напоїв: сік, нектар, морс та соковий напій. Кожен з них містить різні пропорції натуральних фруктів або ягід.

Експерти рекомендують віддавати перевагу нектару або морсам, оскільки вони, як правило, мають вищу концентрацію натуральних речовин і вітамінів.

Крім того, продукти, позначені як "прямого віджиму" або "свіжовичавлені" більш натуральні та якісні. Натомість у відновлених і стерилізованих напоях часто бракує необхідних поживних речовин.

Як обрати якісний натуральний сік?

Вибір якісного натурального соку – це простий процес, якого можна досягти, дотримуючись кількох важливих рекомендацій.

Термін придатності

Виробник наносить етикетку безпосередньо на упаковку, вказуючи, що продукт є натуральним і містить мінімум консервантів. Як наслідок, продукт має обмежений термін придатності.

Цілісність упаковки

Експерти наголошують на важливості збереження цілісності упаковки. Споживачів закликають стежити за тим, щоб контейнери залишалися щільно закритими, і уникати вибору будь-яких зім'ятих або пошкоджених упаковок.

Склад

Чим менше компонентів, тим краще. До складу повинні входити лише натуральні консерванти, а використання хімічних речовин для подовження терміну зберігання, а також штучних барвників та ароматизаторів слід уникати.



Як обрати натуральний сік / Фото Unsplash

Ціна

Поширеною є думка, що дорожчі соки означають вищу якість, однак це не зовсім так. Експерти рекомендують зупиняти свій вибір на продуктах середньої цінової категорії для більш збалансованого вибору.

Перевірка соку на натуральність

Щоб оцінити натуральність соку, який ви споживаєте вдома, можна провести два простих експерименти, які дадуть вам цінну інформацію.

Перший тест передбачає перевірку на наявність штучних барвників. Достатньо додати до соку половину столової ложки харчової соди й нагріти його майже до 100 градусів за Цельсієм. Якщо сік потемніє або стане коричневим, це свідчить про відсутність барвників і вказує на те, що сік, ймовірно, натуральний. І навпаки, відсутність зміни кольору свідчить про наявність штучних барвників.

Другий експеримент перевіряє наявність штучних ароматизаторів. Щоб провести цей тест, просто натріть невелику кількість соку на шкіру долоні. Більшість синтетичних харчових ароматизаторів містять ефірні олії, які повинні залишити маслянистий слід на шкірі, якщо вони присутні.

