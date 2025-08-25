Чтобы не попасть в эту ловушку, следует придерживаться простых правил – тогда точно приобретете качественный продукт. На что обратить внимание при выборе сока и как проверить его на натуральность, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.

Что важно знать о соках?

Потребители должны знать о четырех видах напитков: сок, нектар, морс и соковый напиток. Каждый из них содержит различные пропорции натуральных фруктов или ягод.

Эксперты рекомендуют отдавать предпочтение нектару или морсам, поскольку они, как правило, имеют более высокую концентрацию натуральных веществ и витаминов.

Кроме того, продукты, обозначенные как "прямого отжима" или "свежевыжатые" более натуральные и качественные. Зато в восстановленных и стерилизованных напитках часто не хватает необходимых питательных веществ.

Как выбрать качественный натуральный сок?

Выбор качественного натурального сока – это простой процесс, которого можно достичь, соблюдая несколько важных рекомендаций.

Срок годности

Производитель наносит этикетку непосредственно на упаковку, указывая, что продукт является натуральным и содержит минимум консервантов. Как следствие, продукт имеет ограниченный срок годности.

Целостность упаковки

Эксперты отмечают важность сохранения целостности упаковки. Потребителей призывают следить за тем, чтобы контейнеры оставались плотно закрытыми, и избегать выбора любых смятых или поврежденных упаковок.

Состав

Чем меньше компонентов, тем лучше. В состав должны входить только натуральные консерванты, а использование химических веществ для продления срока хранения, а также искусственных красителей и ароматизаторов следует избегать.



Как выбрать натуральный сок / Фото Unsplash

Цена

Распространено мнение, что дорогие соки означают высокое качество, однако это не совсем так. Эксперты рекомендуют останавливать свой выбор на продуктах средней ценовой категории для более сбалансированного выбора.

Проверка сока на натуральность

Чтобы оценить натуральность сока, который вы потребляете дома, можно провести два простых эксперимента, что дадут вам ценную информацию.

Первый тест предусматривает проверку на наличие искусственных красителей. Достаточно добавить к соку половину столовой ложки пищевой соды и нагреть его почти до 100 градусов по Цельсию. Если сок потемнеет или станет коричневым, это свидетельствует об отсутствии красителей и указывает на то, что сок, вероятно, натуральный. И наоборот, отсутствие изменения цвета свидетельствует о наличии искусственных красителей.

Второй эксперимент проверяет наличие искусственных ароматизаторов. Чтобы провести этот тест, просто натрите небольшое количество сока на кожу ладони. Большинство синтетических пищевых ароматизаторов содержат эфирные масла, которые должны оставить маслянистый след на коже, если они присутствуют.

