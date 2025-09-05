Чтобы не ошибиться с выбором, стоит знать несколько простых правил. Как проверить качество рыбы в магазине, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Hyser.
Как проверить свежесть рыбы?
- Глаза
У свежей рыбы глаза должны быть выпуклыми, блестящими и прозрачными. И наоборот, если глаза выглядят мутными, запавшими или тусклыми, это свидетельствует о том, что рыба уже не свежая.
- Жабры
Жабры должны быть ярко-красными или розовыми – это признак свежести. Если же они темно-красные или коричневые, то рыба хранится уже в течение длительного периода.
- Тело
Тушка свежей рыбы должна иметь твердую и плотную текстуру. Если при нажатии на рыбу остается вмятина – рыба, вероятнее, не свежая.
- Хвост
Хвосты свежей рыбы должны оставаться целыми, без признаков повреждения или деформации. Отсутствие или повреждение хвоста может свидетельствовать о том, что рыба была больной или раненой до того, как ее выловили.
Признаки свежей рыбы / Фото Unsplash
- Запах
Свежая рыба должна иметь приятный и мягкий рыбный запах. Если рыба издает запахи, напоминающие ил или гниль, желательно воздержаться от покупки.
Придерживаясь этих простых правил, вы сможете легко приобрести свежую и вкусную рыбу.
Как выбрать качественный и натуральный сок?
Натуральный сок содержит много необходимых витаминов. Однако, некоторые производители не придерживаются стандартов, что приводит к распространению на рынке фальсифицированной продукции.
Чтобы избежать приобретения некачественных соков, эксперты рекомендуют потребителям придерживаться нескольких простых рекомендаций, которые помогут им выбрать качественную продукцию:
- срок годности;
- целостность упаковки;
- состав ингредиентов;
- цена.
Кроме того, потребители могут провести два простых домашних теста, чтобы проверить подлинность сока, который они намерены приобрести.