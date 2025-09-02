Джоел Міель, французький шеф-кухар і колишній власник ресторану, поділився методом приготування яйця-пашот приблизно за 60 секунд, пише 24 Канал. Знадобиться мікрохвильова піч.

Читайте також Просто подивіться на один елемент: як легко перевірити ковбасу на свіжість

Як зварити яйце-пашот в мікрохвильовці?

Шеф-кухар наголосив на важливості використання свіжих яєць у кулінарії, стверджуючи, що тоді "побачите, що це працює дивовижно". З іншого боку, попередив, що старіші яйця можуть дати непослідовні результати.

Крім того, рекомендував використовувати яйця кімнатної температури для досягнення найкращого результату. Якщо дозволяє час, дістаньте їх з холодильника за 30 хвилин до приготування.

Спочатку налийте пів склянки води кімнатної температури в чашку, придатну для використання в мікрохвильовій печі.

Посоліть воду та обережно додайте в чашку одне яйце.

Потім поставте чашку в мікрохвильову піч і готуйте приблизно 45 – 60 секунд. Вийміть чашку з мікрохвильової печі.

Вийміть яйце столовою ложкою та покладіть його на паперовий рушник, перш ніж покласти на тарілку або шматок тосту.



Як швидко і просто приготувати яйце-пашот / Фото Unsplash

Експерт підкреслив важливість розуміння потужності мікрохвильових печей, зазначивши, що час приготування може суттєво відрізнятися. Він використовував ту, що має потужність 1200 вольтів.

Основний висновок з цього рецепту – не допускати пересмажування яєць. З появою потужних мікрохвильових печей час приготування, як правило, скоротився і може сильно відрізнятися залежно від приладу. Поекспериментуйте кілька разів, щоб визначити ідеальний час приготування яєць-пашот.

УВАГА! Занадто швидке або занадто тривале нагрівання яйця в мікрохвильовій печі може призвести до його вибуху. Під час нагрівання утворюється пара, і коли вона не може вивільнитися достатньо швидко, відбувається вибух.

Як зварити яйця, які ідеально чистяться?

Секрет досягнення ідеально гладкого яйця криється не в кулінарних хитрощах, а у звичайних принципах фізики. І мовиться не про сіль або харчову соду – ці методи вже давно визнані неефективними.

Знадобиться лише знання про температуру та час:

кладіть яйця в окріп;

дотримуйтеся точного часу;

влаштуйте крижану ванну.

Спробуйте цей метод, і ви назавжди забудете про муки з чищенням яєць!