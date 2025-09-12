Неопытные кулинары часто сообщают о слипании или разваривании риса. Но существуют эффективные решения для решения этой распространенной проблемы, пишет 24 Канал со ссылкой на Arguments.

Читайте также Проверьте прямо в магазине: 5 признаков, которые указывают на свежесть рыбы

Можно ли помешивать рис во время варки?

Чтобы помочь хозяйкам достичь идеальной рассыпчатости риса, эксперты не рекомендуют постоянно помешивать рис во время варки. Стоит сделать это только после того, как он дойдет до кипения.

Чрезмерное перемешивание может привести к тому, что зерна впитают слишком много воды, что приведет к кашеобразной текстуре.



Как приготовить идеально рассыпчатый рис / Фото Unsplash

Кастрюлю следует держать накрытой крышкой в течение всего времени приготовления, чтобы поддерживать оптимальное количество пара и температуру.

После того как рис сварится и будет снят с огня, его можно аккуратно перемешать. Для придания блюду дополнительного вкуса стоит добавить небольшой кусочек сливочного масла.

Как приготовить яйцо-пашот за 1 минуту?