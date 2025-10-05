Опытных хозяек отличает умение превратить в шедевр даже элементарные блюда. Как придать неповторимый вкус манке – рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Pysznosci.
Что добавить к манке?
Есть 2 простых ингредиента, которые выведут вашу кашу на кардинально новый уровень. Это сливочное масло и соль. Кажется элементарным, но нужно правильно рассчитать пропорции.
На каждый стакан молока нужна столовая ложка сливочного масла и щепотка соли. Тогда каша получится нежной и кремовой, а соль подчеркнет акценты сладких дополнений.
А приготовить вкусную манку, от которой не откажутся и взрослые, мы предлагаем по рецепту Cookpad.
Как легко приготовить манку?
- Время: 15 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 250 миллилитров молока;
– 1,5 столовой ложки сливочного масла;
– 1,5 столовой ложки манки;
– столовая ложка сахара;
– щепотка соли.
Приготовление:
- В миске соедините манку, сахар и соль.
- Доведите молоко до кипения, постепенно всыпайте манку, непрерывно помешивая на сильном огне.
- Когда смесь закипит, сразу снимите с плиты и добавьте сливочное масло.
- Накройте крышкой и оставьте настояться примерно 5 минут.
Приятного аппетита!
