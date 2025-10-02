Варенье из шишек – это та закрутка, которая просто должна быть в вашей кладовой. Когда вы добавите его к вкусностям, то никто ни за что не угадают, из чего именно вы создали этот шедевр, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Cookpad.
Какими должны быть шишки для варенья?
Лучше всего для варенья выбирать молодые шишки, мягкие и зеленоватые внутри. Также они должны быть небольшого размера и легко резаться ножом, рассказывает портал "Шишкарня".
Как сделать варенье из шишек?
- Время: 2 часа + настаивание
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 килограмм шишек;
– 1 килограмм сахара на 1 литр настоя;
– вода.
Приготовление:
- Сначала отрежьте у шишек хвостики и тщательно промойте их. Залейте водой так, чтобы уровень жидкости был примерно на палец выше шишек.
- Поставьте кастрюлю на огонь, доведите до кипения и варите около 40 минут.
- Затем снимите с плиты и оставьте настаиваться на 12 часов.
- На следующий день аккуратно выньте шишки, а жидкость процедите.
- Полученный настой отмерьте в литрах и добавьте сахар в пропорции 1:1.
- Снова доведите до кипения и проварите 30 минут, после чего дайте настояться еще 10 часов.
- На третий день снова прокипятите напиток в течение 20 минут и сразу разлейте в стерильные банки.
Приятного аппетита!
А как приготовить варенье быстро?
- Для этого нужно готовить варенье на сковороде – это быстро и не менее вкусно.
- Для этого способе подойдут любые ягоды или фрукты.