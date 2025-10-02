Варення з шишок – це та закрутка, яка просто мусить бути у вашій коморі. Коли ви додасте його до смаколиків, то ніхто нізащо не вгадають, з чого саме ви створили цей шедевр, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Cookpad.

До речі Ваші діти закохаються у гарбуз: запіканка з сиром та маком, яка смачніша за будь-який торт

Якими повинні бути шишки для варення?



Найкраще для варення обирати молоді шишки, мʼякі та зеленуваті всередині. Також вони повинні бути невеликого розміру та легко різатися ножем, розповідає портал "Шишкарня".

Як зробити варення з шишок?

Час : 2 години + настоювання

: 2 години + настоювання Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм шишок;

– 1 кілограм цукру на 1 літр настою;

– вода.

Приготування:

Спершу відріжте у шишок хвостики та ретельно промийте їх. Залийте водою так, щоб рівень рідини був приблизно на палець вище за шишки. Поставте каструлю на вогонь, доведіть до кипіння й варіть близько 40 хвилин. Потім зніміть із плити та залиште настоюватися на 12 годин. Наступного дня акуратно вийміть шишки, а рідину процідіть. Отриманий настій відміряйте у літрах і додайте цукор у пропорції 1:1. Знову доведіть до кипіння та проваріть 30 хвилин, після чого дайте настоятися ще 10 годин. На третій день знову прокип’ятіть напій протягом 20 хвилин і відразу розлийте у стерильні банки.

Смачного!

А як приготувати варення швидко?