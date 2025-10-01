Эта запеканка станет вашей любимой находкой этой осенью. Она проста в приготовлении, требует только простых ингредиентов и нравится детям. Теперь вы никогда не будете беспокоиться, куда девать тыкву, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Cookpad.

Как сделать запеканку с тыквой и сыром?

Время : 1 час 30 минут

: 1 час 30 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 600 граммов творога;

– 3 яйца;

– 120 граммов сахара;

– 1 чайная ложка ванильного сахара;

– 120 граммов сметаны или сливок;

– 4 столовые ложки муки;

– 1 – 2 столовые ложки мака;

тыквенная начинка:

– 600 граммов пюре тыквы;

– 2 яйца;

– 100 граммов сахара;

– цедра апельсина;

– 1 – 2 столовые ложки кукурузного крахмала;

– корица и мускатный орех.

Приготовление:

Тыкву хорошо промойте, нарежьте крупными кусками и запекайте при температуре 180 градусов около 45 – 50 минут до мягкости. Затем охладите и очистите от кожуры. Взбейте тыкву блендером до пюреобразной массы. Если она получается слишком густой – долейте немного молока или сливок, а если жидковатая, то добавьте муки. Консистенция также зависит от влажности творога. По желанию подмешайте мак. К тыквенной массе положите яйца, сахар, тертую апельсиновую цедру, крахмал, корицу и мускатный орех. Еще раз взбейте все блендером, чтобы смесь была однородной. Форму для выпекания смажьте сливочным маслом и слегка присыпьте мукой. Выкладывайте в форму поочередно творожную и тыквенную смеси, чтобы получился красивый узор. Запекайте блюдо в духовке, разогретой до 180 градусов, в течение 45 – 50 минут. Перед подачей запеканку следует охладить.

Как сделать мармелад из тыквы?

Время : 30 минут + застывание

: 30 минут + застывание Порций: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов тыквы;

– 60 граммов сахара;

– сок половины лимона;

– 8 граммов агар-агара.

Как приготовить конфеты из тыквы: видео

Приготовление:

Сначала очищенную тыкву нарежьте небольшими кусочками. Тыкву залейте водой и поставьте на плиту. Варите 10 – 15 минут, периодически снимая пену. Когда тыква станет мягкой, слейте воду и измельчите ее блендером до состояния пюре. Добавьте сахар и сок половины лимона, перемешайте и снова доведите до кипения. Отдельно растворите около агар-агар в четырех столовых ложках холодной воды. Хорошо размешайте и влейте в тыквенное пюре. Варите еще примерно 3 минуты на слабом огне. Готовую массу перелейте в форму, оставьте остыть, а затем поместите в холодильник на 2 – 4 часа. После застывания аккуратно переверните форму и нарежьте на порции.

Приятного аппетита!

