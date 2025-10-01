Эта запеканка станет вашей любимой находкой этой осенью. Она проста в приготовлении, требует только простых ингредиентов и нравится детям. Теперь вы никогда не будете беспокоиться, куда девать тыкву, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Cookpad.
К теме Королева осенних десертов: готовим панакоту из тыквы – шедевр без преувеличения
Как сделать запеканку с тыквой и сыром?
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 600 граммов творога;
– 3 яйца;
– 120 граммов сахара;
– 1 чайная ложка ванильного сахара;
– 120 граммов сметаны или сливок;
– 4 столовые ложки муки;
– 1 – 2 столовые ложки мака;
тыквенная начинка:
– 600 граммов пюре тыквы;
– 2 яйца;
– 100 граммов сахара;
– цедра апельсина;
– 1 – 2 столовые ложки кукурузного крахмала;
– корица и мускатный орех.
Приготовление:
- Тыкву хорошо промойте, нарежьте крупными кусками и запекайте при температуре 180 градусов около 45 – 50 минут до мягкости. Затем охладите и очистите от кожуры.
- Взбейте тыкву блендером до пюреобразной массы. Если она получается слишком густой – долейте немного молока или сливок, а если жидковатая, то добавьте муки. Консистенция также зависит от влажности творога. По желанию подмешайте мак.
- К тыквенной массе положите яйца, сахар, тертую апельсиновую цедру, крахмал, корицу и мускатный орех. Еще раз взбейте все блендером, чтобы смесь была однородной.
- Форму для выпекания смажьте сливочным маслом и слегка присыпьте мукой.
- Выкладывайте в форму поочередно творожную и тыквенную смеси, чтобы получился красивый узор.
- Запекайте блюдо в духовке, разогретой до 180 градусов, в течение 45 – 50 минут.
- Перед подачей запеканку следует охладить.
А еще вашим детям точно понравится мармелад из тыквы, которые можно приготовить по рецепту из TikTok "Вкусные рецепты".
Как сделать мармелад из тыквы?
- Время: 30 минут + застывание
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 500 граммов тыквы;
– 60 граммов сахара;
– сок половины лимона;
– 8 граммов агар-агара.
Как приготовить конфеты из тыквы: видео
Приготовление:
- Сначала очищенную тыкву нарежьте небольшими кусочками.
- Тыкву залейте водой и поставьте на плиту. Варите 10 – 15 минут, периодически снимая пену.
- Когда тыква станет мягкой, слейте воду и измельчите ее блендером до состояния пюре. Добавьте сахар и сок половины лимона, перемешайте и снова доведите до кипения.
- Отдельно растворите около агар-агар в четырех столовых ложках холодной воды. Хорошо размешайте и влейте в тыквенное пюре.
- Варите еще примерно 3 минуты на слабом огне.
- Готовую массу перелейте в форму, оставьте остыть, а затем поместите в холодильник на 2 – 4 часа.
- После застывания аккуратно переверните форму и нарежьте на порции.
Приятного аппетита!
А какой десерт можно сделать за несколько минут?
- Когда времени мало или гости на пороге, на помощь придут какао-кексы.
- Они просты в приготовлении, а на вкус как будто только что из кофейни.