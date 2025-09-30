Любимую панакоту можно готовить не только из ягод или фруктов. Берем тыкву – замечательный подарок осени – и наслаждаемся сезоном на полную, советует 24 Канал со ссылкой на портал Shuba.
Как выбрать тыкву для десерта?
Тыква для панакоты должна быть сочной и вкусной. Внешне вы легко ее отличите: она имеет яркий оранжево-желтый цвет с четкими полосами, передает портал Oboz.
Как приготовить панакоту из тыквы?
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 500 граммов тыквы;
– 500 миллилитров сливок 15%;
– 150 граммов сахара;
– 10 граммов желатина;
– 300 миллилитров воды;
– 10 граммов ванильного сахара;
– 10 граммов молотой корицы;
– 5 граммов мяты.
Приготовление:
- Желатин замочите в 100 миллилитрах теплой воды на 15 минут.
- Тыкву очистите от кожуры и семян, порежьте кусочками и варите 10 минут. Затем сделайте пюре.
- Добавьте к пюре половину желатина, перемешайте и нагрейте, не доводя до кипения. Оставьте охлаждаться.
- Сливки налейте в кастрюлю, насыпьте сахар, ванильный сахар, размешайте и хорошо нагрейте.
- Добавьте остальной желатин, корицу, тщательно перемешайте и прогрейте, не доводя до кипения.
- Затем дайте немного остыть.
- В креманки налейте сливочную массу до половины и поставьте в холодильник на 2 часа.
- Затем выложите тыквенную массу и охлаждайте еще 2 часа.
- Перед подачей украсьте листочками мяты.
Приятного аппетита!
Какой десерт еще стоит попробовать?
