Улюблену панакоту можна готувати не лише з ягід або фруктів. Беремо гарбуз – чудовий подарунок осені – і насолоджуємося сезоном на повну, радить 24 Канал з посиланням на портал Shuba.

Читайте також "Снідаю завжди однаково": дві улюблені страви Катерини Олос

Як обрати гарбуз для десерту?



Гарбуз для панакоти повинен бути соковитим та смачним. Ззовні ви легко його відрізните: він має яскравий оранжево-жовтий колір з чіткими смугами, передає портал Oboz.

Як приготувати панакоту з гарбуза?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів гарбуза;

– 500 мілілітрів вершків 15%;

– 150 грамів цукру;

– 10 грамів желатину;

– 300 мілілітрів води;

– 10 грамів ванільного цукру;

– 10 грамів меленої кориці;

– 5 грамів мʼяти.

Приготування:

Желатин замочіть у 100 мілілітрах теплої води на 15 хвилин. Гарбуз очистьте від шкірки та насіння, поріжте шматочками та варіть 10 хвилин. Потім зробіть пюре. Додайте до пюре половину желатину, перемішайте і нагрійте, не доводячи до кипіння. Залиште охолоджуватись. Вершки налийте в каструлю, насипте цукор, ванільний цукор, розмішайте і добре нагрійте. Додайте решту желатину, корицю, ретельно перемішайте і прогрійте, не доводячи до кипіння. Потім дайте трохи охолонути. У креманки налийте вершкову масу до половини і поставте в холодильник на 2 години. Потім викладіть гарбузову масу і охолоджуйте ще 2 години. Перед подачею прикрасьте листочками м’яти.

Смачного!

Який десерт ще варто спробувати?