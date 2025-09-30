Улюблену панакоту можна готувати не лише з ягід або фруктів. Беремо гарбуз – чудовий подарунок осені – і насолоджуємося сезоном на повну, радить 24 Канал з посиланням на портал Shuba.
Як обрати гарбуз для десерту?
Гарбуз для панакоти повинен бути соковитим та смачним. Ззовні ви легко його відрізните: він має яскравий оранжево-жовтий колір з чіткими смугами, передає портал Oboz.
Як приготувати панакоту з гарбуза?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів гарбуза;
– 500 мілілітрів вершків 15%;
– 150 грамів цукру;
– 10 грамів желатину;
– 300 мілілітрів води;
– 10 грамів ванільного цукру;
– 10 грамів меленої кориці;
– 5 грамів мʼяти.
Приготування:
- Желатин замочіть у 100 мілілітрах теплої води на 15 хвилин.
- Гарбуз очистьте від шкірки та насіння, поріжте шматочками та варіть 10 хвилин. Потім зробіть пюре.
- Додайте до пюре половину желатину, перемішайте і нагрійте, не доводячи до кипіння. Залиште охолоджуватись.
- Вершки налийте в каструлю, насипте цукор, ванільний цукор, розмішайте і добре нагрійте.
- Додайте решту желатину, корицю, ретельно перемішайте і прогрійте, не доводячи до кипіння.
- Потім дайте трохи охолонути.
- У креманки налийте вершкову масу до половини і поставте в холодильник на 2 години.
- Потім викладіть гарбузову масу і охолоджуйте ще 2 години.
- Перед подачею прикрасьте листочками м’яти.
Смачного!
Який десерт ще варто спробувати?
