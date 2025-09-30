Учасниця "Хто знає?", та ведуча шоу "Місто і Село" назвала легкі та смачні варіанти ранкового прийому їжі, розповідає 24 Канал. Саме збалансований сніданок є її головним союзником у шаленому ритмі життя.

Сніданок для мене – це найулюбленіший і найкорисніший прийом їжі. Адже завжди намагаюся стежити за збалансованою кількістю калорій, білків, жирів і вуглеводів! А снідаю завжди однаково, і мені це підходить,

– розповіла Катерина.

Тож не відмовляйтеся від сніданку, а перетворіть його на маленький, але корисний ритуал з рецептами зірки!

Сніданок від Катерини Олос

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 1

Інгредієнти:

– 50 грамів гречаної каші;

– 50 грамів слабосолоного лосося;

– 1 яйце;

– половинка авокадо;

– 2 – 3 листки салату.

Приготування:

Відваріть яйце і гречану кашу згідно з інструкціями, вказаними на пачці. Доведіть до смаку сіллю. Наріжте половину авокадо смужками. Ретельно промийте листя салату. Викладіть на тарілку готову кашу, варене яйце, авокадо, листя салату та лосось.

Як ще снідає Катерина Олос?

Інгредієнти:

– 50 грамів заморожених бобів едамаме;

– 30 грамів кіноа;

– 2 яйця;

– 50 грамів тунця власному соку.

Приготування:

Відваріть яйця до готовності. Доведіть каструлю з водою до кипіння й додайте дрібку солі. Висипте заморожені боби в киплячу воду та варіть 3 – 5 хвилин. Відкрийте банку з тунцем і злийте зайву рідину. Розімніть яйця виделкою у глибокій тарілці й додайте всі інгредієнти. Перемішайте – і смачного!

Що ще оригінального приготувати на сніданок?