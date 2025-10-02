Тыква, яйца и мука – вот и все, что нужно для ароматного и вкусного печенья, через которое вы будете ждать перерыва с нетерпением. 24 Канал советует не откладывать удовольствие на вечность и воспользоваться рецептом портала "Господинька" при первой же возможности.
Как выбрать тыкву?
Выбирайте тыквы небольшого размера, до 5 килограммов. Для десертов лучше всего выбирать сезонную, с оранжевыми дольками, советует портал "Главред".
Как сделать печенье из тыквы?
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 800 граммов тыквы;
– 1 чайная ложка соли;
– 2 яйца;
– щепотка перца;
– 100 граммов манки;
– 4 столовые ложки муки;
– 1 чайная ложка разрыхлителя.
Приготовление:
- Тыкву натираем, посыпаем солью и оставляем на 10 минут.
- Отжимаем лишнюю родину, добавляем все ингредиенты, кроме разрыхлителя, замешиваем и оставляем на 30 минут.
- Добавляем разрыхлитель и оставляем еще на 10 минут.
- Формируем печенье, выкладываем на застеленный пергаментом противень и выпекаем 25 минут при 180 градусах.
Приятного аппетита!
Что еще сладкого приготовить из тыквы
- Обязательно стоит попробовать панакоту из тыквы.
- Это простой в приготовлении десерт, который на вкус еще лучше, чем с малиной или другими ягодами.