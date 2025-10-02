Тыква, яйца и мука – вот и все, что нужно для ароматного и вкусного печенья, через которое вы будете ждать перерыва с нетерпением. 24 Канал советует не откладывать удовольствие на вечность и воспользоваться рецептом портала "Господинька" при первой же возможности.

Интересно Ваши дети влюбятся в тыкву: запеканка с творогом и маком, которая вкуснее любого торта

Как выбрать тыкву?

Выбирайте тыквы небольшого размера, до 5 килограммов. Для десертов лучше всего выбирать сезонную, с оранжевыми дольками, советует портал "Главред".

Как сделать печенье из тыквы?

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 800 граммов тыквы;
– 1 чайная ложка соли;
– 2 яйца;
– щепотка перца;
– 100 граммов манки;
– 4 столовые ложки муки;
– 1 чайная ложка разрыхлителя.

Приготовление:

  1. Тыкву натираем, посыпаем солью и оставляем на 10 минут.
  2. Отжимаем лишнюю родину, добавляем все ингредиенты, кроме разрыхлителя, замешиваем и оставляем на 30 минут.
  3. Добавляем разрыхлитель и оставляем еще на 10 минут.
  4. Формируем печенье, выкладываем на застеленный пергаментом противень и выпекаем 25 минут при 180 градусах.

Приятного аппетита!

Что еще сладкого приготовить из тыквы

  • Обязательно стоит попробовать панакоту из тыквы.
  • Это простой в приготовлении десерт, который на вкус еще лучше, чем с малиной или другими ягодами.