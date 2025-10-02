Гарбуз, яйця і борошно – ось і все, що потрібно для ароматного та смачного печива, через яке ви чекатимете перерви з нетерпінням. 24 Канал радить не відкладати задоволення на безвік та скористатися рецептом порталу "Господинька" за першої ж нагоди.
Цікаво Ваші діти закохаються у гарбуз: запіканка з сиром та маком, яка смачніша за будь-який торт
Як обрати гарбуз?
Обирайте гарбузи невеликого розміру, до 5 кілограмів. Для десертів найкраще обирати сезонний, з помаранчевими часточками, радить портал "Главред".
Як зробити печиво з гарбуза?
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 800 грамів гарбуза;
– 1 чайна ложка солі;
– 2 яйця;
– дрібка перцю;
– 100 грамів манки;
– 4 столові ложки борошна;
– 1 чайна ложка розпушувача.
Приготування:
- Гарбуз натираємо, посипаємо сіллю та залишаємо на 10 хвилин.
- Віджимаємо зайву родину, додаємо всі інгредієнти, окрім розпушувача, замішуємо і залишаємо на 30 хвилин.
- Додаємо розпушувач і залишаємо ще на 10 хвилин.
- Формуємо печиво, викладаємо на застелене пергаментом деко та випікаємо 25 хвилин при 180 градусах.
Смачного!
Що ще солодкого приготувати з гарбуза
Обовʼязково варто спробувати панакоту з гарбуза.
Це простий у приготуванні десерт, який смакує ще краще, ніж з малиною чи іншими ягодами.