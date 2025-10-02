Гарбуз, яйця і борошно – ось і все, що потрібно для ароматного та смачного печива, через яке ви чекатимете перерви з нетерпінням. 24 Канал радить не відкладати задоволення на безвік та скористатися рецептом порталу "Господинька" за першої ж нагоди.

Цікаво Ваші діти закохаються у гарбуз: запіканка з сиром та маком, яка смачніша за будь-який торт

Як обрати гарбуз?

Обирайте гарбузи невеликого розміру, до 5 кілограмів. Для десертів найкраще обирати сезонний, з помаранчевими часточками, радить портал "Главред".

Як зробити печиво з гарбуза?

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 800 грамів гарбуза;
– 1 чайна ложка солі;
– 2 яйця;
– дрібка перцю;
– 100 грамів манки;
– 4 столові ложки борошна;
– 1 чайна ложка розпушувача.

Приготування:

  1. Гарбуз натираємо, посипаємо сіллю та залишаємо на 10 хвилин.
  2. Віджимаємо зайву родину, додаємо всі інгредієнти, окрім розпушувача, замішуємо і залишаємо на 30 хвилин.
  3. Додаємо розпушувач і залишаємо ще на 10 хвилин.
  4. Формуємо печиво, викладаємо на застелене пергаментом деко та випікаємо 25 хвилин при 180 градусах.

Смачного!

Що ще солодкого приготувати з гарбуза

  • Обовʼязково варто спробувати панакоту з гарбуза.

  • Це простий у приготуванні десерт, який смакує ще краще, ніж з малиною чи іншими ягодами.