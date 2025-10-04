Зубці – це каша з ячменю, яку наші предки готували доволі часто. В ній немає ані грама цукру, але все одно вона виходить солодкою. 24 Канал пропонує скуштувати смак історії за рецептом порталу Shuba.

Не пропустіть "Снідаю завжди однаково": дві улюблені страви Катерини Олос

Зверніть увагу!



Головний секрет вдало приготованих зубців – якомога довше замочувати ячмінь, як мінімум 8 годин. Саме це гарантує найкращий результат, рекомендує портал Amazing Ukraine.

Як приготувати зубці

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 200 грамів ячменю;

– 20 грамів вершкового масла;

– сіль до смаку;

– 135 грамів маку;

– 2 літри води.

Приготування:

Ячмінь залийте холодною водою та залиште набухати на 8 годин або на ніч. Після цього викладіть його на тарілку рівним шаром, накрийте іншою глибокою тарілкою та дайте постояти ще ніч. Якщо на зернах не з’явилися маленькі білі паростки, залиште їх під накриттям довше. Мак залийте водою й залиште приблизно на 3 години. Далі закип’ятіть воду, процідіть мак і подрібніть його у блендері чи товкачиком, поступово підливаючи теплу кип’ячену воду, поки не утвориться рідина сіро-білого кольору, схожа на молоко. Процідіть її через марлю або спеціальний пакет-фільтр і добре відтисніть. Пророщений ячмінь перекладіть у каструлю, залийте водою так, щоб вона була на 3 – 4 сантиметри вище зерна. Варіть на малому вогні до м’якості. В готову кашу додайте трохи вершкового масла, посоліть, влийте макове молоко та перемішайте. Зніміть з вогню, накрийте каструлю рушником і залиште на 10 хвилин, щоб страва настоялася. Подавайте з сухофруктами, варенням чи медом.

Смачного!

Яку автентичну страву варто спробувати?