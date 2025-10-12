Украинская энергетика – одна из главных целей россиян, поэтому важно позаботиться о том, чтобы в вашем холодильнике никогда не было пусто. 24 Канал предлагает воспользоваться советами исследователя украинской кухни, ресторатора и писателя Всеволода Полищука, которыми он поделился на своей странице в фейсбуке.

Кстати Все ошибочно собственноручно "убивают" вкус кофе: как правильно варить напиток в джезве

Как "кулинарно" подготовиться к блэкаутам?

Научитесь квасить капусту. Она богата витаминами и клетчаткой, а еще очень легкая в приготовлении. Сделайте запасы сушеницы: грушки, чернослив, курага, также всегда уместными будут вяленые помидоры. Имейте под рукой консервы. Это могут быть кабачковая икра, сардина, тунец, мясные паштеты, каши с мясом. Сыры в морозилке: брынзу можно затрамбовать в банку, так она может храниться несколько недель даже без холодильника. Кускус и овсянку тоже хорошо иметь, ведь их нужно только залить кипятком. Яйца тоже долго стоят без холодильника и всегда пригодятся. Пакуйте продукты в контейнеры и наклеивайте наклейки, чтобы ничего не портилось.

Квашеная капуста – полезно и вкусно / Фото Pixabay

Давайте подготовим запасы квашеной капусты по рецепту портала Cookpad.

Как сделать квашеную капусту?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 1 килограмм уже нарезанной капусты;

– 1 литр воды;

– 1 столовая ложка соли;

– пол столовой ложки сахара;

– 1 морковь.

Приготовление:

Нашинковать капусту удобной для вас толщиной. Морковь натрите на терке. Переложите овощи в глубокую миску, хорошо перемешайте и слегка перемните руками, чтобы капуста пустила сок. В чистой холодной воде растворите соль и сахар, тщательно перемешайте до полного растворения кристаллов. Переложите подготовленную капусту с морковью в большую емкость для квашения. Залейте рассолом так, чтобы овощи были полностью покрыты. Накройте сверху тарелкой или крышкой и поставьте гнет. Оставьте капусту в теплом месте на трое суток для естественного брожения. По истечении этого времени уберите емкость в холодильник или прохладное место для хранения.

Приятного аппетита!

Что еще может пригодиться при отсутствии света?