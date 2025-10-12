Украинская энергетика – одна из главных целей россиян, поэтому важно позаботиться о том, чтобы в вашем холодильнике никогда не было пусто. 24 Канал предлагает воспользоваться советами исследователя украинской кухни, ресторатора и писателя Всеволода Полищука, которыми он поделился на своей странице в фейсбуке.

Как "кулинарно" подготовиться к блэкаутам?

  1. Научитесь квасить капусту. Она богата витаминами и клетчаткой, а еще очень легкая в приготовлении.
  2. Сделайте запасы сушеницы: грушки, чернослив, курага, также всегда уместными будут вяленые помидоры.
  3. Имейте под рукой консервы. Это могут быть кабачковая икра, сардина, тунец, мясные паштеты, каши с мясом.
  4. Сыры в морозилке: брынзу можно затрамбовать в банку, так она может храниться несколько недель даже без холодильника.
  5. Кускус и овсянку тоже хорошо иметь, ведь их нужно только залить кипятком. Яйца тоже долго стоят без холодильника и всегда пригодятся.
  6. Пакуйте продукты в контейнеры и наклеивайте наклейки, чтобы ничего не портилось.

Квашеная капуста – полезно и вкусно / Фото Pixabay

Давайте подготовим запасы квашеной капусты по рецепту портала Cookpad.

Как сделать квашеную капусту?

  • Время: 30 минут
  • Порций: 6

Ингредиенты:
– 1 килограмм уже нарезанной капусты;
– 1 литр воды;
– 1 столовая ложка соли;
– пол столовой ложки сахара;
– 1 морковь.

Приготовление:

  1. Нашинковать капусту удобной для вас толщиной.
  2. Морковь натрите на терке.
  3. Переложите овощи в глубокую миску, хорошо перемешайте и слегка перемните руками, чтобы капуста пустила сок.
  4. В чистой холодной воде растворите соль и сахар, тщательно перемешайте до полного растворения кристаллов.
  5. Переложите подготовленную капусту с морковью в большую емкость для квашения. Залейте рассолом так, чтобы овощи были полностью покрыты.
  6. Накройте сверху тарелкой или крышкой и поставьте гнет. Оставьте капусту в теплом месте на трое суток для естественного брожения.
  7. По истечении этого времени уберите емкость в холодильник или прохладное место для хранения.

Приятного аппетита!

Что еще может пригодиться при отсутствии света?

  • Хорошим решением будет запастись простыми намазками из 90-х.

  • Они требуют только простых ингредиентов и помогут всегда оставаться сытыми.