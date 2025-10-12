Українська енергетика – одна з головних цілей росіян, тому важливо попіклуватися про те, щоб у вашому холодильнику ніколи не було порожньо. 24 Канал пропонує скористатися порадами дослідника української кухні, ресторатора та письменника Всеволода Поліщука, якими він поділився на своїй сторінці у фейсбуці.
Як "кулінарно" підготуватися до блекаутів?
- Навчіться квасити капусту. Вона багата на вітаміни і клітковину, а ще дуже легка у приготуванні.
- Зробіть запаси сушенини: грушки, чорнослив, курага, також завжди доречними будуть вʼялені помідори.
- Майте під рукою консерви. Це можуть бути кабачкова ікра, сардина, тунець, мʼясні паштети, каші з мʼясом.
- Сири в морозилці: бринзу можна затрамбувати у банку, так вона може зберігатися кілька тижнів навіть без холодильника.
- Кускус та вівсянку теж добре мати, адже їх потрібно лише залити окропом. Яйця теж довго стоять без холодильника і завжди стануть у пригоді.
- Пакуйте продукти у контейнери та наклеюйте наліпки, щоб нічого не псувалося.
Квашена капуста – корисно і смачно / Фото Pixabay
Нумо підготуємо запаси квашеної капусти за рецептом порталу Cookpad.
Як зробити квашену капусту?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 1 кілграм уже нарізаної капусти;
– 1 літр води;
– 1 столові ложка солі;
– пів столової ложки цукру;
– 1 морква.
Приготування:
- Нашаткуйте капусту зручною для вас товщиною.
- Моркву натріть на тертці.
- Перекладіть овочі в глибоку миску, добре перемішайте та злегка перемніть руками, щоб капуста пустила сік.
- У чистій холодній воді розчиніть сіль і цукор, ретельно перемішайте до повного розчинення кристалів.
- Перекладіть підготовлену капусту з морквою у велику ємність для квашення. Залийте розсолом так, щоб овочі були повністю покриті.
- Накрийте зверху тарілкою або кришкою й поставте гніт. Залиште капусту у теплому місці на три доби для природного бродіння.
- Після закінчення цього часу приберіть ємність у холодильник або прохолодне місце для зберігання.
Смачного!
Що ще може стати у пригоді при відсутності світла?
Гарним рішенням буде запастися простими намазками з 90-х.
Вони потребують лише простих інгредієнтів та допоможуть завжди залишатися ситими.