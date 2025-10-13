Довгий час панував міф, що свинина була основним мʼясом в українській кулінарній традиції. Однак наша культура була значно багатша, розповів 24 Каналу дослідник української кухні Всеволод Поліщук.

Завдяки історику Вадима Назаренку в руки потрапляє щоденник козацького писаря XVII – XVIII століття, де на 200 сторінок описаний побут козацької старшини. А там в трактирах подають каракатицю. Тексти Нестора-літописця, спогади французького інженера Боплана який будував укріплення Речі Посполитої, інші документи – і зустрічаєш значно більше різновидів м'яса,
– розповів дослідник.

А вдома найкраще насолоджуватися запеченими устрицями "Рокфеллер", рецептом яких поділився портал Рacific sea food.

Як приготувати устриці "Рокфеллер"?

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 8

Інгредієнти:
– 16 устриць;
– 1,5 столової ложки вершкового масла;
– 2 подрібнених зубчики часнику;
– бейбі-шпинат;
– 100 мілілітрів білого вина;
– 100 грамів панірувальних сухарів;
– 2 столові ложки тертого пармезану;
– сіль та перець до смаку
– 1 – 2 краплини абсенту.

Приготування:

  1. Розігрійте сковорідку, розтопіть вершкове масло й обсмажте подрібнений часник до появи аромату.
  2. Додайте бейбі-шпинат і біле вино, тушкуйте суміш 5 – 6 хвилин, поки шпинат не розм’якне.
  3. Перекладіть тушкований шпинат у миску, додайте половину панірувальних сухарів і тертий пармезан.
  4. Приправте спеціями і ретельно перемішайте.
  5. Розігрійте духовку до 180 градусів. Викладіть устриці на деко, наповніть їх шпинатною начинкою та посипте залишком сухарів.
  6. Злегка скропіть устриці абсентом і запікайте 10 хвилин до утворення золотистої скоринки.
  7. Подавайте страву гарячою, супроводжуючи келихом сухого білого вина.

Смачного!

