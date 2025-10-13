Довгий час панував міф, що свинина була основним мʼясом в українській кулінарній традиції. Однак наша культура була значно багатша, розповів 24 Каналу дослідник української кухні Всеволод Поліщук.
Завдяки історику Вадима Назаренку в руки потрапляє щоденник козацького писаря XVII – XVIII століття, де на 200 сторінок описаний побут козацької старшини. А там в трактирах подають каракатицю. Тексти Нестора-літописця, спогади французького інженера Боплана який будував укріплення Речі Посполитої, інші документи – і зустрічаєш значно більше різновидів м'яса,
– розповів дослідник.
А вдома найкраще насолоджуватися запеченими устрицями "Рокфеллер", рецептом яких поділився портал Рacific sea food.
Як приготувати устриці "Рокфеллер"?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 16 устриць;
– 1,5 столової ложки вершкового масла;
– 2 подрібнених зубчики часнику;
– бейбі-шпинат;
– 100 мілілітрів білого вина;
– 100 грамів панірувальних сухарів;
– 2 столові ложки тертого пармезану;
– сіль та перець до смаку
– 1 – 2 краплини абсенту.
Приготування:
- Розігрійте сковорідку, розтопіть вершкове масло й обсмажте подрібнений часник до появи аромату.
- Додайте бейбі-шпинат і біле вино, тушкуйте суміш 5 – 6 хвилин, поки шпинат не розм’якне.
- Перекладіть тушкований шпинат у миску, додайте половину панірувальних сухарів і тертий пармезан.
- Приправте спеціями і ретельно перемішайте.
- Розігрійте духовку до 180 градусів. Викладіть устриці на деко, наповніть їх шпинатною начинкою та посипте залишком сухарів.
- Злегка скропіть устриці абсентом і запікайте 10 хвилин до утворення золотистої скоринки.
- Подавайте страву гарячою, супроводжуючи келихом сухого білого вина.
Смачного!
Страви з історією – це завжди смачно
Неодмінно спробуйте приготувати поліські малімони.
Це оригінальна версія дерунів, які завдяки картопляному пюре виходять дуже пухкими та ніжними.