Если вы любите цитрусовые акценты, то просто обязаны попробовать замариновать лимоны. Сделать это крайне легко, а результат приятно удивит даже требовательных гурманов, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Shuba.

Читайте также "Маргарин – это советизация": как этот продукт начали использовать украинцы

Важно!

Для маринования выбирайте лимоны с тонкой кожурой, яркие и тяжелые как для своего размера. Вес и тонкая кожура свидетельствуют о большом количестве сока во фрукте – идеальная опция для маринования, советует портал Just homemade.

Как замариновать лимоны?

  • Время: 25 минут
  • Порций: 5

Ингредиенты:
– 10 лимонов;
– сок 3 лимонов;
– соль по вкусу;
– 5 лавровых листьев;
– вода по вкусу.

Приготовление:

  1. Лимоны хорошо помойте и сделайте на каждом глубокие надрезы, не разрезая полностью.
  2. В середину каждого плода насыпьте примерно половину чайной ложки соли.
  3. Подготовленные лимоны плотно выкладывайте в стерильную банку, добавляя по одной чайной ложке соли между слоями.
  4. После этого положите лавровый лист, влейте свежевыжатый лимонный сок и залейте горячей кипяченой водой так, чтобы жидкость полностью покрывала лимоны.
  5. Следите, чтобы они лежали плотно прижатыми друг к другу.
  6. Банку герметично закройте и оставьте в прохладном месте на две недели для созревания.
  7. После этого маринованные лимоны готовы к употреблению.

Приятного аппетита!

Десерт с историей

  • Между приготовлениями попробуйте сделать баварский крем по рецепту Ольги Франко.

  • Когда-то этот десерт был настоящей звездой, а создал его "повар поваров" Мари-Антуан Карем.