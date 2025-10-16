Если вы любите цитрусовые акценты, то просто обязаны попробовать замариновать лимоны. Сделать это крайне легко, а результат приятно удивит даже требовательных гурманов, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Shuba.
Важно!
Для маринования выбирайте лимоны с тонкой кожурой, яркие и тяжелые как для своего размера. Вес и тонкая кожура свидетельствуют о большом количестве сока во фрукте – идеальная опция для маринования, советует портал Just homemade.
Как замариновать лимоны?
- Время: 25 минут
- Порций: 5
Ингредиенты:
– 10 лимонов;
– сок 3 лимонов;
– соль по вкусу;
– 5 лавровых листьев;
– вода по вкусу.
Приготовление:
- Лимоны хорошо помойте и сделайте на каждом глубокие надрезы, не разрезая полностью.
- В середину каждого плода насыпьте примерно половину чайной ложки соли.
- Подготовленные лимоны плотно выкладывайте в стерильную банку, добавляя по одной чайной ложке соли между слоями.
- После этого положите лавровый лист, влейте свежевыжатый лимонный сок и залейте горячей кипяченой водой так, чтобы жидкость полностью покрывала лимоны.
- Следите, чтобы они лежали плотно прижатыми друг к другу.
- Банку герметично закройте и оставьте в прохладном месте на две недели для созревания.
- После этого маринованные лимоны готовы к употреблению.
Приятного аппетита!
