Если вы любите цитрусовые акценты, то просто обязаны попробовать замариновать лимоны. Сделать это крайне легко, а результат приятно удивит даже требовательных гурманов, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Shuba.

Важно!



Для маринования выбирайте лимоны с тонкой кожурой, яркие и тяжелые как для своего размера. Вес и тонкая кожура свидетельствуют о большом количестве сока во фрукте – идеальная опция для маринования, советует портал Just homemade.

Как замариновать лимоны?

Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 5

Ингредиенты:

– 10 лимонов;

– сок 3 лимонов;

– соль по вкусу;

– 5 лавровых листьев;

– вода по вкусу.

Приготовление:

Лимоны хорошо помойте и сделайте на каждом глубокие надрезы, не разрезая полностью. В середину каждого плода насыпьте примерно половину чайной ложки соли. Подготовленные лимоны плотно выкладывайте в стерильную банку, добавляя по одной чайной ложке соли между слоями. После этого положите лавровый лист, влейте свежевыжатый лимонный сок и залейте горячей кипяченой водой так, чтобы жидкость полностью покрывала лимоны. Следите, чтобы они лежали плотно прижатыми друг к другу. Банку герметично закройте и оставьте в прохладном месте на две недели для созревания. После этого маринованные лимоны готовы к употреблению.

Приятного аппетита!

