Баварский крем был настоящей звездой десертов XIX века. Даже "повар поваров" Мари-Антуан Карем, который и создал этот шедевр, восхищался удачным сочетанием сливок, желатина и ванили. 24 Канал предлагает окунуться в прошлое по рецепту легендарной Ольги Франко, которым поделился портал "Практическая кухня".
Интересно Все ошибочно собственноручно "убивают" вкус кофе: как правильно варить напиток в джезве
Будьте бдительны!
Главный секрет десерта – в точности ингредиентов, поэтому не стоит экспериментировать и отходить от рецепта, советует портал Shuba.
Как приготовить баварский крем?
- Время: 20 минут + застывание
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 75 граммов грецких орехов;
– 1 чайная ложка розовой воды;
– 300 граммов сливок;
– 4 желтка;
– 80 граммов сахара;
– 10 граммов желатина;
– ванильный сахар.
Приготовление:
- Измельчите орехи в блендере или мясорубке, добавьте розовую воду и тщательно перемешайте.
- Желтки разотрите с сахаром до светлой кремовой массы, затем соедините с ореховой смесью.
- Замочите желатин в небольшом количестве воды и оставьте на 10 минут, чтобы он набух.
- Подогрейте половину стакана сливок до температуры около 80 градусов, влейте к желтково-ореховой массе и варите на малом огне 10 минут, постоянно помешивая.
- Добавьте желатин, хорошо размешайте и оставьте массу охлаждаться.
- Взбейте остальные сливки до пышной консистенции, осторожно введите в уже теплую кремовую смесь.
- Разложите десерт по креманкам и поставьте в холодильник минимум на 3 часа до застывания.
Приятного аппетита!
Какой осенний десерт стоит попробовать?
Шарлотка – самый легкий десерт осени, который уместен везде и всегда.
А если приготовить ее в мультиварке, то хлопот станет еще меньше.