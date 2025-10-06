Мультиварка позволяет уделять время другим делам, получая такое же вкусное блюдо без долгого стояния у плиты. Даже любимая шарлотка на вкус так же изумительно! 24 Канал предлагает убедиться в этом с рецептом портала Cookpad.

Обратите внимание!

Яйца с сахаром для шарлотки нужно взбивать очень тщательно, именно от этого зависит, поднимется ли тесто. Обязательно используйте яйца комнатной температуры и следите, чтобы масса увеличилась в объеме в 2 – 3 раза, советует портал "Время действий".

Как сделать шарлотку в мультиварке?

  • Время: 1 час
  • Порций: 6

Ингредиенты:
– 1 стакан муки;
– 4 яйца;
– 3 яблока;
– 3/4 стакана сахара;
– 1 банан;
– сливочное масло.

Приготовление:

  1. Взбейте яйца с сахаром до пышной массы. Добавьте муку и хорошо перемешайте, чтобы тесто стало однородным.
  2. Одно яблоко нарежьте тонкими ломтиками. Смажьте дно формы маслом и посыпьте сахаром, чтобы образовалась карамельная основа.
  3. Выложите сверху яблочные ломтики. Остальные два яблока нарежьте небольшими кубиками, а банан – кружочками.
  4. Добавьте фрукты к тесту и осторожно перемешайте.
  5. Перелейте тесто в форму и выпекайте 50 – 60 минут в мультиварке.
  6. После выпекания переверните пирог, чтобы карамелизированные яблоки оказались сверху.

Приятного аппетита!

